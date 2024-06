Kapitán Souček absolvoval celý trénink v plné zátěži. Je připraven do zápasu, řekl Hašek

Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček (29), kterému se v úterý v úvodním duelu ve skupině na mistrovství Evropy proti Portugalsku ozvaly drobné problémy s kolenem, dnes absolvoval celý trénink v plné zátěži. Podle trenéra Ivana Haška je týmový lídr na sobotní utkání s Gruzií připraven. Záložník Antonín Barák (29) si ani nevšiml, že by jeho spoluhráč měl nějaké potíže. Oba čeští zástupci to řekli na tiskové konferenci před zápasem v Hamburku.

Souček měl lehké potíže už v minulém týdnu po příjezdu do dějiště šampionátu v Německu a na prvním otevřeném tréninku vynechal některá kontaktní cvičení. Při úterním prohraném utkání s Portugalskem (1:2) se devětadvacetiletý středopolař West Hamu v závěru první půle ocitl na zemi a držel se za nohu, duel ale dohrál.

"Jsem rád, že Tomáš zase dnes absolvoval trénink v plné zátěži. Neměl žádnou úlevu, takže je připraven do zápasu. Je to kapitán, absolvoval akci i včera, kdy jsme byli na radnici. Reprezentuje tým i navenek, je důležité mít takového chlapíka ve středu," uvedl Hašek.

Preview utkání Gruzie – Česko. Livesport

Barák si dokonce na kapitánovi žádných potíží nevšiml. "Ani jsem pořádně nevěděl, že Tomáš je zraněný. On to ani na sobě nedává nějak vědět, i těch úlev v tréninku měl hrozně málo," prohlásil Barák.

"Dojedete na konec sezony a on každý tady má něco, co se ani třeba navenek neví. Jsou třeba některé bolístky, problémy, ale nikdo u toho nechce chybět. Chcete zatnout zuby, protože takových turnajů za život moc nehrajete. Myslím, že Tomáš to vnímá stejně. Jakmile to jde, i on sám si to nechce nechat ujít," doplnil záložník Fiorentiny.