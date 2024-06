Reprezentace 2.0: V čem vyniká Schick a jak data ovlivňují trenéry, vysvětluje analytik Soukup

Moderní technologie už jsou nedílnou součástí profesionálního fotbalového života, všemožná data hojně využívá i česká reprezentace. Co má v popisu práce její analytický tým? Jak ho využívá trenérský štáb v čele s Ivanem Haškem? V čem vyniká v porovnání s konkurencí Patrik Schick? A proč jsou lidé, kteří jsou mnohdy mylně považováni za "nerdy", nesmírně důležití pro chod národního týmu před blížícím se Eurem? Nejen na tyto otázky nabízí odpovědi exkluzivní rozhovor Livesport Zpráv s hlavním analytikem české reprezentace Miroslavem Soukupem (58).

Dnes zkušený trenér začal s daty už v roce 2004. "Tehdy jsem s Prachaticemi postoupil do druhé ligy. Už v té době jsem si řekl, že bez doplňkových informací nedokážu pracovat, a tak jsem si sám nakoupil sporttestry," vypráví Soukup.

Za největší úspěch jeho bohaté kariéry se považuje stříbro ze světového šampionátu dvacítek v Kanadě 2007. Za tažením do finále, kde nakonec čeští mladíci v čele s Martinem Feninem podlehli pozdějším argentinským hvězdám 1:2, stála i Soukupova práce s detailními analýzami zápasů.

Jihočeský rodák, jenž v minulosti vedl v nejvyšší lize České Budějovice i Slovácko, má za sebou rovněž angažmá na Arabském poloostrově. Působil u kategorie U20 v Egyptě a vyzkoušel si rovněž práci u reprezentací Jemenu, Iráku a Bahrajnu. "Musel jsem přemluvit šejka, aby vložil do dat peníze. Udělal jsem mu prezentaci, v čem mi to může pomoct...," líčí Soukup, který zasvětil Livesport Zprávy do fungování datové analytiky národního týmu a podělil se o svoje know-how.

S dovolením se neuražte, ale když se řekne datový analytik, fotbalová veřejnost si vybaví mladého člověka, který má blízko k technologiím…

"Vlastně máte pravdu. Obyčejný fanoušek takto nejspíš uvažuje, protože tomu napovídá samotný název profese. V mnohých případech to tak je i ve skutečnosti, ovšem člověk si musí uvědomit, že analytický tým není jen o datovém analytikovi. Někdo ta data taky musí umět vyhodnotit a správně je předat trenérům."

Na což jste vy jako člověk se vztahem k profesi trenéra i analytika ideální…

"Kdybychom ta data jen posbírali a dali trenérům, zahltíme je takovým množstvím informací, že se jim nedá jednoduše porozumět. Naše týmová práce tudíž spočívá v tom, že si musíme správně rozdělit úkoly a ve finále vybrat taková data, která vnímáme jako důležitá pro trenéry. Zároveň pracujeme také na tom, co po nás realizační tým chce."

Jaké požadavky trenéři zpravidla mívají?

"Na jejich přání například predikujeme sestavu soupeře, hledáme jeho silné a slabé stránky. Zároveň jsme pohledem dat schopni doporučit základní sestavu a rozestavení, které by mohlo mít proti danému soupeři větší úspěch. Proti někomu se hraje dobře ve formaci 3-5-2, někdo má větší problémy s 4-2-3-1, některé týmy jsou zranitelné pod vysokým napadáním…"

Kolik lidí vlastně tvoří analytický tým?

"Jsem to já, můj kolega Jan Bauer, dva externí spolupracovníci, dva fitness analytici, kteří sledují fyzická data, pozorovatel Miroslav Jirkal a jeho dva externí kolegové."

Sobotní trénink reprezentace ve Schladmingu. Livesport CZ

Devět lidí. Je to oproti realizačnímu týmu trenéra Šilhavého posun?

"Nechci říkat, že tu tehdy analytický tým nebyl. Byl. Nicméně Ivan (Hašek) má zkušenosti ze zahraničí a ví, jak se tam pracuje. Dám vám příklad. My jsme s Bahrajnem hráli se Saúdskou Arábií a když přijeli na zápas, jeden autobus přivezl hráče a druhý jen realizační tým. Vedle dvou videotechniků tam byli třeba čtyři analytici."

Jak se vaše práce s daty za celou kariéru proměnila?

"Jak se člověk vyvíjí, umí si lépe vyhodnocovat, co je důležité. Protože když laikovi ukážete dnešní StatsBomb, je to na zbláznění. Je to jako v jiných profesích. Když se podívate na rentgenový snímek, taky nic nepoznáte, zatímco specialista hned vidí problémy."

Fotbal se ve všech ohledech zrychlil, musíte být rychlejší i vy?

"Musíte vyhodnotit vlastní zápas, potřebujete se připravit na soupeře. Všechno to je třeba zpracovat pro hráče ideálně do 20minutové prezentace, aby to bylo pochopitelné. Na to máte málo času, protože jsou mezi utkáními jen tři dny."

Jak moc jsou podobná vašim datům třeba ty od Livesportu nebo od UEFA?

"V aplikacích můžete vidět opravdu jen základy. Třeba počet přihrávek, střely na branku… Tam se totiž nerozlišuje, jestli jde o střelu uvnitř šestnáctky, nebo z dálky, která není nebezpečná."

A jak fungujete během zápasu?

"Nastavili jsme si to s Ivanem tak, že já jako šéf analytického týmu budu komunikovat z tribuny s lavičkou, konkrétně s Jardou Veselým. Už jsme si to vyzkoušeli v Norsku, s Arménií i proti Maltě. Jsme ve spojení."

Miroslav Soukup během tréninku české reprezentace na soustředění v Rakousku. Profimedia

Co je pro vás důležité?

"V podstatě musíme třeba do 20 minut odhadnout, jestli naše predikce soupeře byla správná. Jde o rozestavení, způsob hry…"

Můžete uvést konkrétní příklad?

"Třeba proti Maltě jsme očekávali, že nebudou vysoko napadat. Z analýzy vyplývalo, že zkrátka zalezou níž, takže naše rozehrávka bude bezproblémová. To se splnilo. Těch 20 minut je takový rozumný čas, během nějž jsme schopni vyhodnotit, jestli je naše očekávání v pořádku. V opačném případě bychom komunikovali směrem k lavičce, že například hrají 4-2-3-1, nebo že na nás vylezli ve čtyřech a napadají."

Jak často se střídačkou komunikujete?

"Nemůžu volat každou minutu… Jen pokud vidím něco zásadního. Třeba proti Maltě jsem ve 25. minutě řekl Jardovi Veselému: 'Hele v tomhle a v tomhle cítím problém. Nefunguje nám to.' A zpět jsem dostal zprávu: 'OK, super. Máme podobný názor…'"

Takže vlastně dokážete i ovlivnit přímo dění na hřišti…

"Pořád jsme převážně servis pro realizační tým, nejsme rozhodující nástroj. Vytváříme doporučení na základě dat. My tam nejsme od toho, abychom trenéry plácali po rameni a říkali jim, že to dělají dobře. Pokud vidíme něco jinak, řekneme jim to. Výsledek je pak vždycky na nich."

Vidím, že máte ještě něco na srdci…

"Ivan (Hašek) mě chce využívat, abych byl ten, kdo jenom sleduje zápas. Sice s těmi programy pracuji, nicméně jsem stále víc trenér."

Pokud to dobře chápu, vy se víc díváte na samotný fotbal a vaši kolegové kontrolují data...

"Přesně tak. Je tam Honza Bauer, který natáčí z Panorisu. To je program, který snímá celé hřiště a je napojený na počítač, takže je možné ihned přenést potřebné záběry do kabiny. Lavička nám tudíž může říct, že chce vystřihnout tohle a támhleto… A máme dva externisty ze StatsBomb, kteří se jen dívají do dat."

A vy si od nich můžete cokoliv vyžádat?

"Buď se jich zeptám já, jestli se tam objevuje něco, co vidím. Mohou mi to potvrdit, nebo se mi to jen zdá. A naopak i oni řeknou, že nám třeba heat mapa ukazuje, že aktivita naší pravé strany je hrozně malá. Dají mi informaci, že hrajeme všechno přes levou stranu a ztrácíme tam míče."

Rozbor výstavby hry Severní Makedonie v zápase proti Chorvatsku. Livesport / Marek Kratochvíl

Předpokládám, že se připravujete i na jednotlivé hráče…

"Jasně. Děláme takové hráčské karty. Někdo ji má samozřejmě větší, protože hraje v dobrém klubu, někdo menší, protože k němu není tolik dat. Sledujeme soubojovost, hru jeden na jednoho, chování ve vápně, přihrávky, údaje týkající se běžecké typologie… Zkrátka silné a slabé stránky."

A pak to prezentujete hráčům?

"Hráči od nás ty karty dostanou. Každý tu, která se ho týká."

Je něco, co data nevidí?

"Určitě, ani kamera vám všechno neukáže. Proto máme zmiňované pozorovatele. Míra Jirkal má na starost Portugalsko. Jirka Ryba, který mi dělal asistenta v Bahrajnu, sleduje Turecko. Jsou fyzicky přítomni na stadionech a soustředí se jen na svůj úkol. Srovnávají současnou hru s kvalifikací, chování hráčů v porovnání s klubovou scénou, jaké ty týmy mají silné a slabé stránky, jak se staví při rohu, jakou mají zbytkovou obranu…"

Když se zaměříme na březnový sraz, můžete vypíchnout něco, co vás pohledem dat překvapilo?

"Je to těžké. Byl to první sraz a třeba konkrétně v tom Norsku to bylo zkreslené. Padal sníh, byla zima, těžký terén. Data byla hodně zkreslená, ale převažovala pozitiva."

Sdílíte si data i s kluby?

"Ty fotbalové vidíme třeba ve WyScoutu. Co se týče tréninků, fitness kouč s některými kluby spolupracuje."

Dá se říct, v čem je česká reprezentace odskočená od konkurence?

"Spíš to vztáhnu na české kluby v evropských pohárech. Když jsme sledovali Spartu, Slavii a Plzeň, nikdy nezaostávali fyzicky. Většina českých týmů byla vždycky dobře kondičně připravená a zdobila je chytrost a organizace hry. Naopak top týmy nepřevyšujeme v individuálních dovednostech."

A když se zaměříme speciálně na hráče? Co třeba takový Patrik Schick? Jak si vede v bundesligové konkurenci?

"Má dobrou postavu, timing, herní inteligenci, výbornou techniku, je rychlý a umí hrát hlavou. Ve Spartě mu v minulosti vyčítali, že není agresivní v napadání. Já mu to nevyčítal nikdy, je to hroťák, má 10 procent obranných vlastností a 90 útočných. Neztrácí energii výraznou defenzivní činností. Je zkrátka komplexní. Nevidím u něj žádnou slabší stránku. Je i obounohý, v mládeži jsme mu naměřili rychlost střely oběma nohama přes 100 km/h, umí dát gól uvnitř šestnáctky, střelou z dálky…"