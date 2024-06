Schick nechápal zdržování soupeře. Portugalsko? Rozhodně přijdou změny v taktice, prohlásil

Patrik Schick (28) si cenil toho, že proměněnou penaltou přispěl k výhře české reprezentace 2:1 nad Severní Makedonií v generálce na Euro. Národní tým skóroval v Hradci Králové pouze z pokutových kopů, druhý v deváté minutě nastavení proměnil Antonín Barák (29). Podle útočníka Leverkusenu je důležité, že se mužstvo před odjezdem na šampionát udrželo na vítězné vlně.

Potvrdil pověst nejlepšího střelce z aktuální soupisky. V reprezentaci zaznamenal 19. gól, národní tým i počtvrté pod vedením Ivana Haška zvítězil. "Důležité je, že po nástupu trenéra pokračujeme na vítězné vlně. Týmově to byl od jara asi náš nejlepší výkon. My s Kuchtičem (Janem Kuchtou) jsme to měli vepředu těžké, centry nás většinou míjely. Ale výhra se počítá," řekl Schick po utkání.

Nejprve skóroval ze hry, gól však kvůli ofsajdu přihrávajícího Kuchty neplatil. "Koukali jsme se na to, ofsajd byl dost těsný. Jinak to byla od Honzy dobře sehraná akce. Zakončoval jsem na zadní tyč, jsem rád, že pak jsem se trefil aspoň z penalty," uvedl pražský rodák.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Před exekucí prokázal chladnou hlavou, přestože se ho Makedonci snažili během posouzení situace videorozhodčím všemožně rozhodit. "Dlouhé čekání před penaltou nebylo příjemné, dělali všechno možné. Když se to tam postrkuje a oddaluje se to, musí být člověk pořád soustředěný, ale zachoval jsem klid."

Soupeř často polehával na hřišti, zdržoval a všemožně kouskoval hru, takže pro domácí nebylo snadné zůstat v klidu. "Nechápu, že mají v přípravném zápase zapotřebí dělat tam taková divadla. Válejí se, zdržují… Třeba jejich gólman měl v desáté minutě dostat žlutou a už by si nedovolil vykopávat každou situaci tři minuty. Věřím, že rozhodčí na Euru si tohle ohlídají," prohlásil odchovanec Sparty.

Reprezentanti před zápasem připomněli dresem zraněného Michala Sadílka. Profimedia

Když se mužstvo před utkáním na ploše Malšovické arény fotilo, hráči ukázali i dres Michala Sadílka, který kvůli zranění o šampionát přijde. "Nedá se nic dělat, budeme na turnaji hrát i za něj. Je to důležitý článek naší sestavy, ale stalo se, nejvíc se teď trápí on sám. Přijede nás do Německa aspoň podpořit," řekl Schick.

Teď už má mužstvo před sebou těžkou turnajovou premiéru proti favorizovanému Portugalsku. "Máme připravené i jiné taktické varianty. Nemůžeme čekat, že zápas proti Maltě nebo Makedonii bude něco podobného, co nás čeká hned první zápas v Lipsku. Rozhodně přijdou změny v taktice. Máme nějakou představu, co budeme chtít hrát," avizoval útočník Leverkusenu.