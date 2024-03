ANALÝZA: Norsko je v práci s míčem o třídu výš, Douděra se proti Sörlothovi nezastavil

Národní tým má za sebou výsledkově úspěšný vstup do éry trenéra Ivana Haška, v přípravném utkání porazil v Oslu výběr Norska 2:1. České představení však mělo k ideálu daleko. Defenzivě v čele s kapitánem Tomášem Součkem překvapivě nedělal největší problémy hvězdný kanonýr Erling Haaland ani jeho neméně slavný krajan Martin Ödegaard, ale urostlý střelec Villarrealu Alexander Sörloth.

Národní tým si pro první zápas pod vedením staronového kouče Haška vybral zajímavého soupeře. Norsko se sice posledního velkého turnaje zúčastnilo ještě na začátku milénia, produkuje však velmi šikovné fotbalisty, kteří působí v nejlepších evropských ligách. Pozornost českých fanoušků byla pochopitelně směrována hlavně na kapitána Ödegaarda a nejlepšího útočníka současnosti Haalanda.

Norská reprezentace má ale i další zajímavá jména, jedním z nich je i Alexander Sörloth. Vytáhlý útočník Villarealu nastoupil na levém křídle a byl jednozančně nejaktivnějším hráčem skandinávského výběru. Osmadvacetiletý fotbalista se zúčastnil hned 91 akcí, průměrně jich přitom během jednoho zápasu v letošní sezoně zvládne sotva 50.

Vyšší čísla než než obvykle vykazoval urostlý forvard skoro ve všech statistických ukazatelích. Sörloth se například pokusil o 13 driblinků, zatímco jeho normou je o 10 méně. Takovému číslu se proti českému výběru nepřiblížil ani mnohem agilnější Oscar Bobb, u něhož se podobné výpady očekávaly spíše.

Se Sörlothem přišel nejčastěji do kontaktu David Douděra a rozhodně mu nebylo co závidět. Nor podstoupil až 32 ofenzivních soubojů, přičemž Haaland participoval pouze v šesti, Ödegaard v 15 a zmíněný Bobb ve 13. To se samozřejmě podepsalo na tom, kolik defenzivních duelů podstoupil sám Douděra.

Slávistický bek se dostal do 16 obranných soubojů, což bylo výrazně více než jakýkoli jeho spoluhráč. Bývalý fotbalista Mladé Boleslavi byl také nejčastěji faulujícím členem Haškova výběru a všechny své nedovolené zákroky spáchal právě na Sörlotha.

V 52. minutě ale faulovat nedokázal a autor 13 branek v letošní sezoně La Ligy se dostal do pozice pro centr, který poslal přímo na hlavu Haalanda. Toho však v největší šanci zápasu skvěle vychytal Jindřich Staněk.

Nový realizační tým je s hráči sotva týden a vítězství hned v prvním zápase proti soupeři, který má nespornou kvalitu, je nepochybně velmi povzbudivé. Je však třeba myslet na to, že i celek, jenž se na Euro nedostal, český výběr zcela přehrál ve hře s míčem. Češi museli dohromady podstoupit 98 defenzivních soubojů.

Statistiky utkání Norsko – Česko. Livesport

Více jich naposledy členové národního týmu měli na kontě v barážovém utkání o mistrovství světa proti Švédsku (březen 2022), tehdy se však hrálo i prodloužení. V 90 minutách muselo být Česko směrem do defenzivy takto aktivní naposledy před pěti lety, když do Prahy přijel k přátelskému utkání výběr Brazílie.

Jestli chce být soubor trenéra Haška konkurenceschopný na velkých turnajích, čeká ho ještě spoustu práce. Na Euro či MS totiž na soupeře, který by nedosahoval kvalit Norska, jen těžko narazí.