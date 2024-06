Ronaldo je pro české hráče stále fotbalovým králem. Je to můj vzor, přiznal Lingr

Přestože kapitánovi Portugalska Cristianu Ronaldovi bylo v únoru už 39 let a na klubové úrovni působí mimo elitní mužstva v saúdskoarabském Al Nasru, řada českých reprezentantů ho stále považuje za nejlepšího hráče světa. Svěřenci trenéra Ivana Haška nicméně věří, že se jim rekordmana kontinentálních šampionátů v úterním úvodním duelu na mistrovství Evropy v Německu tentokrát povede ubránit. Zvlášť zajímavý souboj čeká s Ronaldem českého útočníka Patrika Schicka (28), který s ním kraloval střelcům na minulém Euru.

"Už v minulosti jsem říkal, že Ronalda vnímám jako nejlepšího hráče světa, na tom se nic nezměnilo. Ale jsem flegmatik. Je to prostě další hráč, další povinnost na bránění, kterou musíme zvládnout jako tým i já jako jednotlivec," řekl novinářům obránce David Zima. "Ronaldo je odmalička můj vzor, takže se na něj ohromně těším," doplnil ofenzivní univerzál Ondřej Lingr.

Nejlepší střelec aktuální české nominace Schick na Euru před třemi lety bojoval s Ronaldem o korunu pro krále kanonýrů. Dal stejně jako hvězdný konkurent pět branek a druhý skončil jen kvůli nižšímu počtu asistencí.

"To jsem moc neřešil, trofej jsem dostal stejnou. Že by mě to mrzelo? To ne, mrzelo mě to, že jsme vypadli s Dánskem. Když jsem se zpětně za Eurem ohlédl, tak jsem si řekl, že se dělím o krále střelců s Ronaldem. Je to určitě něco, na co jsem pyšný," řekl uefa.com Schick.

"Budeme hned na začátku proti sobě dva nejlepší střelci z minulého šampionátu. V tom to možná bude zajímavější. Na druhou stranu hrajeme proti favoritovi celého turnaje. Jinak ale ta důležitost je pro nás úplně stejná, ať je to proti Portugalsku, Turecku nebo Gruzii," připomněl Schick další soupeře ve skupině.

V českém týmu se hráči poměrně rovnoměrně dělí na obdivovatele Ronalda a jeho argentinského odvěkého rivala Lionela Messiho. "Mám nesmírnou úctu k oběma. Asi to nerozděluji, který je lepší a který horší. Ronaldo a Messi jsou prostě nejlepší hráči téhle doby, možná i všech dob. Nesmírně si vážím, že jsem jen zažil éru, kdy oni hráli a já na ně mohl koukat v televizi. Teď si nesmírně vážím, že mám tu čest být na turnaji, kde je i on, a nastoupit třeba proti němu. Je to neuvěřitelné, co oba dva dokázali, takovou kariéru už asi nebude mít nikdo," uvedl obránce Tomáš Vlček.

Ronaldo je s 207 starty a 130 góly rekordmanem reprezentační historie, zároveň drží pozici nejlepšího střelce kontinentálních šampionátů. Na turnaji v Německu rodák z Madeiry jako první hráč zasáhne do šestého Eura. "Je to neuvěřitelné, neskutečné. Klobouk dolů před ním, že je stále schopen hrát na této nejvyšší úrovni. Je to opravdu unikát," ocenil Schick.

"Já byl vždy 'tým Messi', takže jsem byl vždy na té druhé straně. Ale u Ronalda neuvěřitelná kvalita, neuvěřitelná kariéra. Jeden z nejlepších hráčů v historii fotbalu. Takže se na to samozřejmě všichni těšíme. Budeme chtít Portugalce co nejvíc potrápit a urvat nějaké body, aby to Ronaldovi zhořklo," uvedl s úsměvem útočník Mojmír Chytil.

Bývalý kanonýr Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu Turín si proti české reprezentaci na Euru dosud zahrál dvakrát a v obou zápasech skóroval. Trefil se při vítězství 3:1 v roce 2008 i triumfu 1:0 ve čtvrtfinále o šampionát později. V posledních dvou vzájemných duelech předloni v Lize národů při výhrách Portugalců 2:0 doma a 4:0 venku naopak branku nedal.

"Kdybych měl nějaký tip, jak ho ubránit, tak bych ho asi i prodával za hodně draho. Je schopen změnit své rozhodnutí z vteřiny na vteřinu, ještě v takové rychlosti, že člověk nemá šanci na to zareagovat. Není na to nějaký recept, ale prostě se musíte snažit být co nejvíc u něj. Mít možná i trochu štěstí, že mu míč vypíchnete," poznamenal Vlček.