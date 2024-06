Češi se přesunuli do Lipska a cestu vlakem si pochvalovali. Souček trénoval naplno

Národní tým se ze základny na severním okraji Hamburku přesunul do Lipska k úternímu prvnímu utkání na Euru proti Portugalsku. Reprezentanti vyrazili do 300 km vzdáleného dějiště zápasu vlakem a více než tříhodinovou cestu strávili mimo jiné hraním karet. V podvečer si svěřenci kouče Ivana Haška (60) v Lipsku poprvé zatrénovali. Úvodní část otevřenou pro média absolvoval bez viditelného omezení a úlev i kapitán Tomáš Souček, který měl před pár dny drobný zdravotní problém.

"Je nám asi jedno, čím cestujeme. Letadlem je to asi nejpohodlnější, protože je to nejrychlejší. Ale myslím, že vlakem to je taky úplně v pohodě. Pak máme trénink, už se na něj těším, takže o to rychleji to uteče," řekl ráno na tiskové konferenci ještě před odjezdem do Lipska obránce Tomáš Vlček.

Český celek přicestoval do dějiště Eura ve čtvrtek. Základnu má na severním okraji Hamburku a trénuje na nedalekém stadionu v Norderstedtu. Dnes ráno mužstvo z hotelu odjelo týmovým autobusem na nádraží a kolem půl jedenácté nasedlo do vlaku do Lipska.

"Pro mě osobně je lepší vlak. Nemám moc rád létaní kvůli těm prostojům, po letu musíte čekat na zavazadla. Vlak je v tomhle pohodlnější. Kufry a zavazadla máte s sebou, můžete se do nich kdykoliv podívat a vzít si věci, které potřebujete," prohlásil obránce David Zima.

Vlakem z Hamburku do Lipska je to výrazně rychlejší než po silnici. Cestu trvající těsně přes tři hodiny si někteří hráči zpříjemnili oblíbenou karetní hrou Uno. "Myslím, že si pár partiček dáme. Člověk na těchto cestách taky poslouchá muziku a spíš tak relaxuje. Čeká nás trénink, potřebujete být připravený," plánoval Vlček.

Po příjezdu do Lipska se mužstvo ubytovalo a od 17:30 si zatrénovalo na jednom ze hřišť vyhlášené akademie tamního bundesligového klubu. Úvodní čtvrthodinu, která byla tradičně otevřená pro média, naplno a bez viditelných omezení absolvoval také kapitán Souček. Záložník West Hamu při pátečním otevřeném tréninku v Norderstedtu vynechal některá kontaktní cvičení, ale podle asistenta Jaroslava Veselého to bylo spíše z preventivních důvodů a o vážný problém nešlo.

Hráči se před nedělním tréninkem rozehřáli v tělocvičně mimo jiné i střelbou na basketbalový koš. Úvodních 15 minut pak bylo pod vedením nového francouzského kondičního kouče Nicolase Dyona, který působí také v německém Mönchengladbachu, velmi intenzivních. Stadion, kde v úterý vstoupí do šampionátu, si reprezentanti budou moci podle regulí vyzkoušet až v pondělí na tradičním předzápasovém tréninku.

Před třemi lety na minulém Euru, které se poprvé konalo po celé Evropě, čeští reprezentanti nalétali tisíce kilometrů a čtvrtfinále s Dánskem odehráli až v dalekém Baku. Tentokrát je ve skupině čeká jen jedna cesta. Po duelech v Lipsku se vrátí na základnu, neboť k dalším dvěma zápasům základní fáze s Gruzií a Tureckem nastoupí v Hamburku.

"Je to pro nás obrovská výhoda, že ve skupině máme jen jedno cestování. Pevně věřím, že nám to do těch dalších dvou zápasů pomůže. Samozřejmě je to strašné plus, kterého si vážíme," prohlásil Vlček.

"Myslím, že je super, že máme jen jedno cestování ve skupině. Myslím, že jsme na tom jako jedni z nejlepších na mistrovství, že toho tolik nenacestujeme," prohlásil útočník Mojmír Chytil.