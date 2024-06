Ronaldománie. Fanoušci chtěli selfie s hvězdným Portugalcem ještě během zápasu

Závěr utkání portugalských fotbalistů s Tureckem v Dortmundu několikrát narušili fanoušci, kteří vnikli na plochu s cílem pořídit si během hry selfie s Cristianem Ronaldem (39). Uspěl jen ten první, který se v 69. minutě objevil na hřišti a s mobilním telefonem v ruce pronikl až k portugalské hvězdě.

Pětinásobný majitel Zlatého míče chlapci s úsměvem vyhověl a první provinilec, spíš ještě dítě, stačil zamávat tribunám, než ho pořadatelé vyvedli. Když se situace po patnácti minutách opakovala, Ronaldo už pochopení neměl a k dalšímu narušiteli se otočil zády.

Než zápas, který Portugalci vyhráli 3:0, skončil, pronikli přes řetěz pořadatelů ještě další dva zájemci o exkluzivní fotografii a chaos pokračoval i při odchodu hráčů ze hřiště. K Ronaldovi se ale už nikdo další nedostal.

Fanoušci na stadionu ocenili Portugalcovo přátelské gesto, ale scény ze závěru utkání znovu vyvolaly otázky o zajištění bezpečnosti během evropského šampionátu. Nebyl to totiž první případ, kdy na Euru někdo během zápasu vběhl na hřiště, ačkoli za to hrozí vysoké pokuty a doživotní zákaz vstupu na stadion.

Sestřih zápasu Turecko – Portugalsko. Česká televize

"Je to nebezpečné," řekl trenér Portugalska Roberto Martínez. "Všichni milujeme fanoušky, pro které jsou hráči hvězdy. Na tom se shodneme. Ale byla to ošemetná situace. Kdyby ti příznivci neměli dobré úmysly, tak jim byli hráči vydáni napospas. Tohle by se stávat nemělo," dodal.

Portugalský záložník Bernardo Silva nicméně přidal, že se v ohrožení necítil. "Je to trochu otravné, protože se kvůli tomu přerušila hra. Ale to je prostě cena za to, že jste fotbalová hvězda. Ale jestli jsem se cítil v ohrožení? To ne," prohlásil.