Rozhodčí mi řekl, že šlo o úmyslnou ruku, uvedl Souček a věří, že tým ukáže sílu

Podle kapitána českých fotbalistů Tomáše Součka (28) neuznaný gól a následná červená karta pro útočníka Mojmíra Chytila (24) v závěru první půle prakticky "zabily" zápas evropské kvalifikace v Albánii. Záložník West Hamu v rozhovoru s novináři uvedl, že mu nizozemský rozhodčí Danny Makkelie vysvětlil svůj výrok tím, že slávistický kanonýr zahrál úmyslně rukou. Souček po porážce 0:3 neskrýval velké zklamání, ale věří, že tým nyní ukáže svou sílu.

Češi v závěru první půle dotlačili míč za čáru, ale z vyrovnání se radovat nemohli. Zkušený sudí Makkelie po chvilkové poradě udělil druhou žlutou a následně červenou kartu Chytilovi, který rozhodčímu ukazoval, že hrál ramenem.

"Hned jsem za rozhodčím šel. Řekl mi, že to řeší VAR (videorozhodčí). Říkám si: Jo, dobře, VAR to vyhodnotí. Nakonec mi rozhodčí řekl, že to byla úmyslná ruka, k tomu druhá žlutá a tedy červená. Ať si každý udělá obrázek sám o tom, co viděl. Nás to mrzí, jak to dopadlo. Tenhle moment zabil zápas," uvedl Souček.

Statistiky zápasu. Livesport

"Už jsme prohrávali, chtěli jsme to zvrátit. Ale mohlo to být 1:1, byli bychom v zápase a celý druhý poločas před námi. Dlouho jsme kontrolovali hru, oni měli jednu střelu na bránu z dálky, z které dali gól. Je to (vyloučení) určitě velká část prohry, ale nemůžeme svádět všechno na to. Mohli jsme dát jiné góly, mrzí nás to," doplnil Souček.

Posteskl si, že český celek stejně jako při remíze 1:1 v zářijovém domácím zápase s Albánií inkasoval první gól z dálky. "Nejhorší možný vstup do utkání. Říkali jsme si, že střílejí z dálky a zase vystřelili z dálky. Nevím z kolika metrů a zase to tam zapadlo. Pro nás to byl šok. Chtěli jsme ale pořád do nich bušit, aby nám tam taky něco spadlo. Když pak spadlo, tak gól nebyl uznaný," litoval Souček.

Livesport Daily #105: Co vše bylo v Albánii špatně a čí je to vina? Livesport

Jeho tým si ještě více zkomplikoval boj o postup na šampionát v Německu. Ve skupině klesl na třetí pozici za druhé Polsko a vedoucí Albánii, odehrál ale o zápas méně než oba soupeři. V neděli Češi nastoupí doma proti Faerským ostrovům.

"Je to velká komplikace. Chtěli jsme tu bodovat, ideálně vyhrát, abychom to měli komfortní. Pořád je to v našich rukách, ale určitě jsme si to hodně ztížili. Musíme v neděli udělat povinné tři body proti Faerským ostrovům," řekl Souček.

Tabulka skupiny. Livesport

Věřím, že se tým z vysoké porážky v Tiraně zvedne. "Máme na to jen dva dny, třetí už hrajeme zápas. Musíme si ukázat, co se stalo a co zlepšit. Musíme se zvednout hlavně výsledkově. Ukáže se, jak silný náš tým je. Já doufám, že je pořád hodně silný. Vzájemně si předáme sebevědomí, podpoříme jeden druhého. Věřím, že to zvládneme," uvedl Souček.

Nechtěl spekulovat nad tím, zda v Tiraně prožil nejhorší porážku v kariéře za národní tým, ze který odehrál už 63 utkání. "Měl jsem těch zápasů hodně, nechci moc vzpomínat do minulosti. Určitě to bolí, mohli jsme být daleko blíž k Euru. Postup je naším jasným cílem. Takže ta porážka bolí zaprvé, že je nejčerstvější, zadruhé, že víme, že jsme tady mohli uspět," dodal Souček.

Přehled zápasu Albánie – Česko 3:0