Co ukázala reprezentace v Albánii: Nejistý Pavlenka, žádná změna i pocit křivdy

Ještě před začátkem důležitého zápasu v boji o postup na Euro v Německu by český národní tým bral z Albánie nejspíš i bod. Jenže průběh utkání v Tiraně byl jednoznačný – domácí valili od první minuty a po zářijové remíze v Edenu doma přesvědčivě zvítězili 3:0. Co čtvrteční kvalifikační duel ukázal?

Nejistý Pavlenka

Čiperný Jasir Asani se ze 30 metrů opřel do balonu, vystřelil na přední tyč a byl z toho překvapivý gól. Jiří Pavlenka jako by byl přilepen k brankové čáře. Inkasovaný gól z první domácí střely na branku šel především na jeho vrub, na míč reagoval pozdě. "Co jsem slyšel z rozhovorů, tak přesně na tyto věci se trenéři chystali a my z toho dostaneme gól," kroutil hlavou ve studiu ČT Sport bývalý reprezentant Karel Poborský. Je to paradox. Zpoza vápna totiž Albánie dosud vstřelila dvě třetiny branek v kvalifikaci. Jednu z nich dokonce před měsícem v Edenu…

Formace i taktika beze změn

Kdo čekal, že se oproti domácímu duelu s Albánií něco změní, nedočkal se. Češi opět vsadili na formaci 3-4-3 se středovou dvojicí Tomáš Souček a Michal Sadílek. Veškerá kreativní složka tak šla za křídelními hráči. Jenže to měli Albánci přečtené a stejně jako v Praze vzdali presink a zalezli na vlastní polovinu. "Naše hra naprosto nahrávala Albánii. Vůbec jsme je nedostali pod tlak, byli jsme moc roztažení, nebyli odvážní. Nedonutili jsme Albánce k chybám," povzdychl si Poborský o poločasové pauze nad přístupem českých fotbalistů. "Zasloužená prohra. Nevytvořili jsme si žádnou šanci," dodal hořce po utkání autor 118 reprezentačních zápasů.

Albánci se proti Čechům radovali čtyřikrát, poslední gól ale odvolal VAR. AFP

Chytilovo rameno za žlutou

Minulý týden Mojmír Chytil potvrdil slušnou formu, když se stal hráčem týdne Evropské ligy. Jenže v Tiraně prožil slávistický forvard "večer blbec". Nejdříve viděl žlutou kartu za taktický faul ve 25. minutě. A druhou dostal ještě do přestávky. K Chytilovi se ve vápně dostal tečovaný balon na zadní tyči a slávistický útočník se po odrazu rozhodl dostat jej do branky ramenem. Jenže jeho gólové zakončení ramenem pomezní sudí v kooperaci s hlavním Dannym Makkeliem viděli jako hru rukou a tudíž následovala druhá žlutá. Češi tak šli do zbytku utkání proti rozjetým Albáncům v početní nevýhodě. "Bylo to rameno," shodli se Poborský s trenérem Martinem Hyským ve studiu ČT. Rozhodnutí muže s píšťalkou však bylo neměnné.

Program národního týmu ve zbytku kvalifikace. Livesport

Nejistá obrana nestíhala

Jestliže zápas nevyšel ofenzivním hráčům, tým Jaroslava Šilhavého nepodržela ani obranná trojice. Ladislav Krejčí mladší se podepsal pod první inkasovanou branku, když nenavázal střelce Asaniho, za což jej v poločasové pauze kritizoval i Hyský. Šéf obrany Jakub Brabec se zase nechal unést při třetí inkasovaném gólu. Zápas blbec hrál i Tomáš Holeš, jemuž v prvním poločase dělala problém rozehrávka.

Forma reprezentačního týmu (včetně přátelských zápasů) není zrovna oslnivá. Livesport

Albánci doma bez inkasované branky

Itálie loni v listopadu. To je poslední soupeř Albánie, který se na jejím území dokázal střelecky prosadit. Od té doby to nezvládly ofenzivy Arménie, Moldavska, Polska a po čtvrtečním večeru ani Česka. V Tiraně vyrostla během necelého roku tvrz, která nelze dobýt. I díky tomu inkasovali Albánci v kvalifikaci jen tři branky v šesti zápasech. Trenér Sylvinho navíc připravil na český tým účinnou taktiku – jakmile byl soupeř na míči, mužstvo zalezlo a nechalo protivníka tvořit. A jakmile se domácím podařilo ukořistit balon, následoval bleskový přechod do útoku, se kterým si Češi nevěděli rady. A to ještě nehrál útočník Armando Broja z Chelsea...