Šilhavého parta v Albánii narazila. Taktický kolaps stál Čechy postupová místa

Čeští fotbalisté prohráli v sedmém kole kvalifikační skupiny E o postup na mistrovství Evropy v Albánii 0:3, a kvůli souhře ostatních výsledků vypadli mimo postupové příčky. Utkání ovlivnil nejprve rychlý úvodní gól Jasira Asaniho, po kterém se domácí stáhli do defenzivy. Při snaze o srovnání však za úmyslnou hru rukou viděl druhou žlutou kartu Mojmír Chytil a hostující celek šel do oslabení. Orli po změně stran využili početní výhodu k pojištění náskoku a klíčový duel dovedli do zdárného konce, čímž se posunuli velmi blízko účasti na evropském šampionátu.

Češi odjeli do Tirany s vědomím, že nutně potřebují zvítězit. Jejich posledním zaváháním byla domácí remíza právě s Albánií, tu navíc pražský úspěch nabudil k triumfu nad Polskem, a do zápasu tak vstupovala z první příčky tabulky. Sesadit ji měl pomoci ve velké formě hrající tandem z West Hamu. Tomáš Souček v sobě opět probudil střelce a Vladimír Coufal si připsal asistenci v posledních čtyřech duelech anglické Premier League.

Otevření skóre však přinesla první střela Albánců z deváté minuty. Češi zjevně zapomněli na již známou zbraň domácích, kterou je levačka Asaniho, a nedostoupili ho za vápnem včas. Taktika zvolená Jaroslavem Šilhavým znamenala nejen náchylnost na protiútoky, jež musel hasit Ladislav Krejčí s Jiřím Pavlenkou, ale i kombinační hru bez konečného produktu.

Statistiky utkání. Livesport

Když už se čeští fotbalisté dostali k zakončení skrze Chytila po závaru v soupeřově vápně, sudí útočníkovo doklepnutí míče do odkryté brány ramenem posoudil jako hru rukou. Tu navíc potrestal žlutou kartou, která byla pro Chytila druhou v utkání, a slávistický snajpr tak šel předčasně do kabin. Tým se lvíčkem na prsou trpěl na rychlé přečíslení v obranných řadách nadále a v 51. minutě z toho vzešel další zásah Orlů.

Jejím autorem byl Taulant Seferi, který uklidil zpětnou přihrávku Sokola Cikalleshiho. Navzdory početní převaze se domácí nehnali do útoku a nechali Čechy tvořit, sympatický zájem o hru ale nevyústil v jedinou pořádnou šanci. Chyba Krejčího v rozehrávce navíc znamenala pojišťující trefu týmu z Balkánu, lehkou práci před prázdnou bránou měl po snaze Mirlinda Dakua znovu Seferi. Pověsti hráče, který zařizuje góly na obou stranách, se snažil v 77. minutě dostát Krejčí, jeho nebezpečnou hlavičku ovšem brankář dokázal zkrotit. Další zásah z protiútoku, tentokrát v podání Arbnora Muji, již neplatil kvůli ofsajdu.

Tabulka kvalifikační skupiny E. Livesport

