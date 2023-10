Konec reprezentačního trenéra? Moje pozice se bude řešit, připustil Šilhavý

Reprezentačnímu trenérovi Jaroslavu Šilhavému (61) je jasné, že po vysoké porážce 0:3 v Albánii v klíčovém utkání kvalifikace Eura 2024 se bude řešit jeho pozice. Bezprostředně po zápase v Tiraně nerezignoval a uvedl, že chce mužstvo co nejlépe připravit na nedělní druhý duel říjnového programu doma v Plzni proti Faerským ostrovům. Na tiskové konferenci také řekl, že nad účastí pouze v baráži o šampionát nepřemýšlí, neboť jeho svěřenci stále mají situaci ve skupině ve svých rukách.

"Rezignace? Samozřejmě se to (moje pozice) bude řešit, to je jasné. Nicméně mou povinností je teď připravit tým na neděli, což je krátká doba. S čím přijde vedení, to nevím," prohlásil Šilhavý, jehož svěřenci v Albánii inkasovali už v deváté minutě

Před přestávkou byl vyloučen útočník Mojmír Chytil a domácí v přesilovce po změně stran ještě dvakrát skórovali. "Samozřejmě, že prohra 0:3 je špatný výsledek. Nesu to špatně. Vždy se potom taky kouká na to, jaký byl vývoj a tak dále. Nechci se vymlouvat na to vyloučení, ale když hrajete poločas o deseti, tak se to někdy projeví," podotkl.

Statistiky zápasu Albánie – Česko. Livesport

Smlouvu u mužstva má do konce kvalifikace, v případě postupu by se automaticky prodloužila i na závěrečný turnaj. Český tým z třetího místa ve skupině ztrácí bod na druhé Polsko a pět bodů na vedoucí Albánii. Oba soupeři ale odehráli o utkání více. Na šampionát do Německa postoupí první dva celky z každé skupiny, národní mužstvo od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechybělo.

"Pořád je to těžké, ale pořád to máme ve svých rukách. Teď máme doma Faerské ostrovy, pak se jede do Polska. Je to stále o nás a o tom, jestli v těch zápasech uspějeme," upozornil Šilhavý.

Program národního týmu ve zbytku kvalifikace. Livesport

Pokud by český tým neskončil do druhého místa, neměla by ho minout účast v play off. V něm se o zbylá tři místa na závěrečném turnaji podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

"Musím přiznat, že o baráži nepřemýšlíme. V tuto chvíli pořád máme v hlavě uplynulý zápas. Teprve teď přijdou počty a tak dále. Ale vždy je to pak o tom, co předvedete na hřišti," konstatoval Šilhavý.