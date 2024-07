Sebevědomý Rice před kláním s Nizozemskem necítí tlak. Momentum je na naší straně, tvrdí

Záložník Arsenalu Declan Rice (25) má ve středu pole roli defenzivního štítu, a i díky němu se může Anglie před semifinálovým střetnutím s Nizozemskem chlubit jednou z nejlepších obran probíhajícího mistrovství Evropy. Stejnou míru jistoty, kterou má za úkol dodávat svou prezencí na hřišti, se snaží držet si i v hlavě před veledůležitým střetnutím.

Hra Rice je v mnoha směrech podobná dosavadním výkonům Albionu na Euru. Směrem dozadu toho moc nepropustí, při rozehrávce však bývá konzervativní a zpravidla od něj lze čekat výběr bezpečné volby nakrátko. Navzdory nepřesvědčivým výkonům si ovšem Angličané stejně jako při posledním evropském mistrovství brousí zuby na postup až do finále. Zápas s Nizozemci sice podle záložníka se zkušenostmi z akademie Chelsea i West Hamu nebude lehký, tlak si ale nepřipouští.

"Není to nic nového. Nevyvíjím na sebe příliš velký tlak, moc o tom nepřemýšlím. Je to další zápas, semifinále, a to je jediný způsob, jak o tom přemýšlím," řekl v pořadu Lion's Den. "Jsme tu z nějakého důvodu stejně jako Nizozemsko, ať vyhraje ten lepší. Cítíme, že máme na své straně momentum," nekomplikoval Rice analýzu nadcházejícího střetnutí.

Preview zápasu Nizozemsko – Anglie. Livesport

Pracovitost středopolaře, za jehož přestup Arsenal zaplatili The Hammers astronomických 105 milionů liber, potvrzují statistiky z odehraných zápasů na šampionátu. Rice v pěti utkáních urazil vzdálenost vyměřenou na necelých 64 kilometrů, díky čemuž se může chlubit nálepkou nejběhavějšího hráče celého turnaje. Má také čtvrtý nejvyšší počet absolvovaných soubojů a získaných míčů, což je hlavní náplní hráče s jeho rolí.

"Čím důležitější zápasy jsou, tím větší mám motivaci a cítím v sobě extra přívaly energie. Lidé říkají, že moc běhám, ale takový prostě jsem, rád se snažím pomáhat spoluhráčům a získávat míče zpět," dodal.

Vzájemná utkání. Livesport

Vítězství v Dortmundu by poslalo Anglii do druhého finále Eura v řadě a do třetího v rámci velkých turnajů celkově, jelikož opanovali mistrovství světa z roku 1966. Rice věří, že Albion má na opětovné dosažení nejlepší dvojky šampionátu. Vyzval fanoušky, aby tým před zápasem s Nizozemskem, který označil za obrovský, nepřestávali podporovat a dostali i díky nim šanci utkat se o zlato se Španělskem, nebo Francií.

"Máme před nimi velký respekt. Když se podíváte na historii Nizozemců, na hráče, které vychovali, na manažery... Vždycky to byla špičková země," vyjádřil se s úctou. "Ale my jsme sebevědomí. Fanděte nám dál, podporujte nás, protože cítíme tu lásku a energii. Doufejme, že se nám opět podaří vytvořit historii tím, že se vrátíme do finále," završil optimisticky.