Šéf albánské fotbalové asociace o úspěšné kvalifikaci: Porazit Česko? Doufal jsem v remízu

Předseda albánské fotbalové reprezentace Armand Duka (61) se v posledních měsících veze na vlně úspěchu. Podařené kvalifikační tažení na Euro 2024 se stylem fotbalu, který tamní fanoušci u národního týmu ještě neviděli, je vrcholem jeho angažmá ve funkci, jíž zastává už od roku 2002.

Mnozí označovali předsedovo rozhodnutí jmenovat v lednu Sylvinha hlavním trenérem Albánie za odvážné. Angažováním Brazilce s trenérskými zkušenostmi z Lyonu a Corinthians chtěl Duka zásadně změnit způsob hry národního týmu a po rozhovorech s bývalým obráncem Barcelony či Arsenalu nabyl přesvědčení, že právě on je mužem, který to dokáže.

Uplynulo něco málo přes 10 měsíců a Duka si může ke své volbě gratulovat. Albánie pod Sylvinhovým vedením úspěšně prošla kvalifikací na mistrovství Evropy jako lídr skupiny E před favorizovanějšími Českem a Polskem.

Konečná tabulka kvalifikační skupiny E. Livesport

Svazový šéf přiznává, že letošní veleúspěšný rok národního týmu byl ještě před několika lety nepředstavitelný. "Nemohli jsme ani snít o tom, že dosáhneme takových výsledků jako v roce 2023. Že vyhrajeme kvalifikační skupinu, získáme čtyři body v zápasech s Českem a bude se nám dařit i na mezinárodní administrativní úrovni. Letošek byl pro albánský fotbal nejlepším rokem v historii," říká v rozhovoru pro Tribalfootball.com.

2016 vs. 2024

Oněmi administrativními úspěchy naráží na skutečnost, že byl letos v září zvolen do vedení UEFA, stal se jedním z jejích místopředsedů. "Od prvního dne jsem pracoval s oddaností, vášní a radostí ke svým povinnostem. Chtěl jsem zlepšit a zdokonalit albánskou asociaci a její strukturu, a také dosáhnout s národním týmem velkých výsledků," líčí svůj postoj k funkci svazového předsedy.

Mezi velké výsledky patří druhý postup tamní reprezentace na Euro. Toho prvního dosáhl na turnaj v roce 2017 výběr kouče Gianniho de Biasiho a tehdejší tým je v zemi dosud považován téměř za posvátný. Duka však podobnosti se současným nároďákem nevidí. "Kvalifikace na Euro 2016 byla jiná, protože se odehrála po událostech ze zápasu v Bělehradu. Srbsku byly tehdy odečteny tři body, nám naopak kontumačně připočteny," připomíná kauzu z roku 2014, kdy kvalifikační zápas narušil dron s vlajkou Velké Albánie.

"V té kvalifikaci jsme nebyli nejlepší, prohráli jsme doma se Srbskem i s Portugalskem. Kvůli tomu jsme nutně potřebovali vyhrát v Arménii, což se povedlo. Pro mě to byl velmi emotivní moment," vzpomíná. "Naopak uplynulá kvalifikace byla v našem podání dobrá jak z pohledu výsledků, tak předváděné hry. Proti všem soupeřům jsme byli lepší. Proti Česku jsme získali čtyři body stejně jako proti Moldavsku a Faerským ostrovům. S Polskem jsme brali tři, ale s lepším brankovým rozdílem. V tomto kvalifikačním období jsme hráli velmi dobře, tedy až na poslední zápas, ze kterého radost nemám," zmiňuje bezgólovou plichtu s Farskými ostrovy.

Duka přiznává, že je pro něj potěšením sledovat, jak národní tým zraje pod vedením Sylvinha a jeho pomocníků Pabla Zabalety a Dorivy. "Albánie De Biasiho byla defenzivním týmem, který spoléhal na protiútoky a velmi dobře je zvládal. Naproti tomu Sylvinhova Albánie je jiná, má útočnou filozofii. Například v Moldavsku, přestože jsme tam remizovali, jsme měli dvaaosmdesátiprocentní držení míče, což se v historii naší reprezentace ještě nestalo."

"Kdybyste se mě zeptali před zápasem s Českem, byl bych spokojený s remízou. Nečekal jsem, že vyhrajeme. Ne proto, že bychom byli slabším týmem, ale proto, že proti tak výrazným celkům, jako je Česko, není snadné vyhrát. A navíc v utkání takhle dominovat. Také ze zápasu s Polskem jsem měl stejný pocit. Bylo fantastické vyhrát a vidět náš tým hrát tak dobře."

Větší příliv talentů

Jedním z klíčových faktorů, které mají vliv na zvyšující se kvalitu albánského fotbalu, je větší příliv talentů. S Armandem Brojou v Chelsea, Kristjanem Asllanim v Interu Milán nebo Nedimem Bajramim v Sassuolu má Sylvinho k dispozici mladé hráče, jaké žádný z jeho předchůdců neměl. Duka je přesvědčen, že za rozkvětem stojí zejména poctivá práce albánských trenérů a celkové zlepšení zázemí pro práci s mládeží.

"Je pro mě složité zmiňovat konkrétní jména a vybírat jednotlivé hráče. Každý z mladíků, které v týmu máme, je nejlepší pro různé momenty, pro různá období a jiné zápasy. Za dobu, co jsem předsedou asociace, jsme vybírali hráče s tím, že jsme dávali velký důraz na to, aby byli i dobrými lidmi. A měli jsme i kus štěstí, protože skutečně všichni naši hráči jsou velmi dobří lidé s velkým srdcem."

Albánci budou při losu ME ve druhém výkonnostním koši. @EURO2024

"Nyní jsme ve skělém stavu. Máme nádherný stadion Air Albania, moderní tréninkový komplex a spoustu dalších věcí. Je to jakási odměna za to, že v minulosti hráči našeho národního týmu kvůli podmínkám hodně obětovali. A to jak v období, kdy jsem byl prezidentem, tak i předtím," zamýšlí se Duka. "Změna přístupu v Albánském fotbalovém svazu se nyní projevuje. Přes polovinu našich administrativních pracovníků je zařazeno do správních orgánů nebo výborů UEFA," uzavírá.

