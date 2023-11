Krutý účet repre srazů: Boje o Euro i mistrovství světa si vyžádaly 20 zraněných hvězd

Reprezentační přestávky věčně způsobují vrásky trenérům ligových týmů. Nebylo tomu jinak ani v průběhu listopadové kvalifikace o Euro 2024 či v zápasech o postup na mistrovství světa v Jižní Americe a Africe. Poté, co v pátek vyšla zpráva o zdravotních problémech Rodryga, křídelníka Realu Madrid, zvýšil se počet zraněných hráčů předních evropských lig během listopadového termínu na dvacet.

Někdo se už stihl zotavit, někoho ale čeká po zápasech či trénincích v národních týmech dlouhá pauza. Mezi nejvíce postižené kluby patří Real Madrid, Barcelona a West Ham. Největší smůlu měly opory španělských rivalů. Je dost možné, že letošní ročník LaLigy se bude dohrávat bez Gaviho i Viníciuse. Zahraniční média označila nepříjemné zdravotní patálie fotbalových hvězd jako "virus národního týmu".

Španělský záložník si při nedělní výhře nad Gruzií (3:1) poranil koleno. Barcelona následně oznámila, že její hráč utrpěl přetržení zkřížených vazů v pravém koleni a poškození vnějšího menisku. V nejbližších dnech bude operován a sezona pro něj zřejmě skončila.

Gavi utrpěl vážné zranění kolena v utkání za Španělsko. Profimedia

Záložník Realu Madrid si při tréninku francouzské reprezentace před zápasem s Gibraltarem podvrtl pravé koleno a očekává se, že bude mimo hru několik měsíců. Vyšetření odhalilo přetržený vnější postranní vaz.

Eduardo Camavinga v bolestech během tréninku Francie. AFP

Brazilský útočník utrpěl svalové zranění levé nohy na začátku utkání s Kolumbií (2:1 pro Brazílii) v kvalifikaci na mistrovství světa "Byla mu diagnostikována trhlina dvojhlavého stehenního svalu a poškození šlachy na zadní straně levé nohy," uvedl Real. Vini Jr. bude mimo hru až do konce roku.

Vini Jr. si v utkání Kolumbie s Brazílií poranil stehno. Profimedia

Sedmnáctiletý francouzský záložník při svém debutu za reprezentaci skóroval. Při brance do sítě Gibraltaru mu ale prošlápl kotník hostující stoper Ethan Santos. Byla z toho červená karta pro hříšníka, také ale vážné zranění střelce. Očekává se, že Warren Zaïre-Emery bude týmu PSG k dispozici až v roce 2024.

Útočník Realu Sociedad utrpěl zranění podkolenní šlachy při vítězství 3:1 v kvalifikaci na Euro nad Kyprem. Oyarzabal stihl v zápase skórovat, jenže nakonec musel nuceně střídat a závěr utkání strávil v péči lékařů.

Brankář Barcelony si před přátelskými zápasy Německa s Tureckem a Rakouskem poranil záda na tréninku. Zranění však není vážné. "Řeším to s lékaři každý den a chci být co nejdříve zpět," nechal se slyšet. Pokud by nestihl sobotní zápas ve Vallecanu, nasadí Barca do brány mladíka Inakiho Penu, který ještě v této sezoně v ostrém zápase nechytal.

Hvězda Manchesteru City si během přátelského utkání Norska s Faerskými ostrovy (2:0) přivodila zranění kotníku. Vzhledem k tomu, že už se ale zapojil do tréninku, očekává se, že bude k dispozici už pro sobotní zápas Premier League s Liverpoolem.

Haaland se zranil při službě v Norsku Profimedia

Alžírský středopolař Villarrealu si poranil kotník v kvalifikačním utkání na mistrovství světa proti Mosambiku (2:0) a střídal už ve 14. minutě prvního poločasu. Podle španělského tisku bude Mandi mimo hru několik týdnů.

Útočník Mallorky se zranil při zápase národního týmu Kosova v kvalifikačním utkání o Euro 2024 proti Izraeli (1:0) a těsně před koncem prvního poločasu musel střídat. Natrhl si lýtkový sval na levé noze a mimo hru bude minimálně šest měsíců.

Útočník Sevilly pocítil během tréninku s argentinskou reprezentací svalové potíže. V důsledku toho vynechal zápas, ve kterém úřadující mistři světa prohráli s Uruguayí. V následném šlágru na Maracaná proti Brazílii byl pro jistotu jen na lavičce náhradníků. V neděli jede Sevilla na hřiště Realu Sociedad a Ocampos by zřejmě už měl být na hřišti.

Kamerunský brankář Manchesteru United si poranil třísla při výhře svého týmu 3:0 nad Mauriciem v kvalifikaci na mistrovství světa. V 81. minutě zápasu ho střídal Fabrice Ondoa z Nimes, který odchytal i následné utkání v Libyi. I když Onana oznámil, že se chce víkendový zápas Premier League s Evertonem chytat, je jeho start nejistý.

United věří, že Onanovo zranění není vážné Profimedia

Další hráč United, útočník Marcus Rashford, musel být při vítězství Anglie v kvalifikaci na Euro nad Maltou (2:0) střídán už v 61. minutě. Manažer Gareth Southgate uvedl, že Rashford pravděpodobně bude v pořádku a tak se předpokládá jeho start v nedělním utkání s Evertonem.

Útočník West Hamu si na tréninku reprezentace Anglie přivodil zranění kolene a přišel o pondělní kvalifikační zápas o Euro 2024 proti Severní Makedonii. Bowen první zápas s Maltou proseděl na střídačce, do druhéhu už zasáhnout ani nemohl. Po návratu do klubu ho čekalo vyšetření a lékaři odmítli jeho start v utkání proti Burnley.

McKennie utrpěl v zápase s USA zranění kolena Profimedia

Záložník Juventusu sice dohrál první zápas mezi USA nad Trinidadem a Tobagem v Lize národů CONCACAF, v odvetné utkání v sestavě Američanů už ale chyběl. McKennie utrpěl zánět šlach v levém koleni a možná přijde o nedělní zápas s Interem Milán.

Jamajský útočník West Hamu utrpěl v úvodním zápase čtvrtfinále zámořské Ligy národů s Kanadou zranění kolenních vazů. Antonio musel střídat už ve 21. utkání a přišel i o odvetu. Jamajka dvojzápas po výsledcích 1:2 a 3:2 zvládla a postoupila do semifinále. Bohužel její útočná opora se zřejmě vrátí do hry až v roce 2024.

Střední obránce Interu Milán si na tréninkovém kempu Itálie natáhl lýtko a nakonec nemohl zasáhnout ani do jednoho kvalifikačního utkání, ve kterých si Itálie zajistila postup na Euro. Očekává se, že přijde i o víkendové derby Nerazzurri proti Juventusu.

Brankář Salernitany musel být střídán v prvním utkání čtvrtfinále americké Ligy národů Mexika s Hondurasem a jeho spoluhráči zápas prohráli 0:2. Odvetu Mexiko zvládlo, vyhrálo bez svého brankáře 3:0 a postoupilo do semifinále. Ochoa je ale na delší dobu kvůli zranění ramene a svalovému otoku mimo hru. Na lékařském oddělení italského klubu stráví 8 až 16 týdnů.

Záložník Juventusu utrpěl zranění zad při srazu italské reprezentace do 21 let a přišel o zápasy se San Marinem a Irskem. Klub z Turína ale oznámil, že pro utkání s Interem Milán by měl být už k dispozici.

Hvězda West Hamu si poranila záda při utkání kvalifikace mistrovství světa mezi Ghanou a Madagaskarem a do druhého zápasu jej trenér Chris Hughton chtěl šetřit. Kudus začal zápas na lavičce, za nepříznivého stavu ale na hřiště nakonec přišel. Ghaňané prohráli na hřišti Komor 0:1 a po návratu do Londýna čekalo forvarda vyšetření. Jeho start proti Burnley není jistý.

Brazilský ofenzivní záložník se vrátil z reprezentačního srazu s otokem na koleni. Testy sice nepotvrdily vážnější zranění, Rodrygo ale vynechá zápas proti Cádizu, aby byl případně připraven na zápas Ligy mistrů, příští středu totiž Real Madrid hostí Neapol.