Albánie podruhé postupuje na Euro, účast na šampionátu si zajistilo i Dánsko

Albánie v kvalifikační skupině E, v níž figuruje i Česko, remizovala v Moldavsku 1:1 a podruhé v historii a poprvé od roku 2016 postupuje na Euro. Skupinu vede o tři body před Českem, na pátečního soupeře i Polsko má již nedostižný náskok. Účast na šampionátu v Německu i zajistilo i Dánsko, které doma porazilo Slovinsko 2:1. Poražený celek čeká v pondělí přímý souboj o postup s Kazachstánem, na který má jednobodový náskok.

Hosty poslal v prvním poločase do vedení z pokutového kopu Sokol Cikalleshi, Moldavsko dokázalo odpovědět pár minut před koncem duelu zásluhou Vladyslava Babogloa. Orli tak i přes lehké zaváhání neprohráli již v sedmém zápase v řadě a v kvalifikaci inkasovali teprve čtvrtý gól. Zajímavostí bylo, že hned sedm členů základní sestavy hostů působí v italské Serii A.

Kazachstán na domácím hřišti splnil povinnost a po vítězství 3:1 nad San Marinem udržel kolo před koncem kvalifikace naději na historický postup na mistrovství Evropy. Klíčovou výhru vystřelil parádními ranami v obou poločasech Islam Chesnokov, pro kterého se jednalo o vůbec první branky v reprezentačním dresu. Překvapivé snížení pro outsidera pak přinesl v 60. minutě Simone Franciosi. Kazaši tak stáhli ztrátu na vedoucí dvojici Slovinska a Dánska před jejich vzájemným večerním soubojem na pouhopouhý bod.

Finové doma prolomili sérii tří porážek. Úspěch Suomi se zrodil ve 42. minutě, kdy Joel Pohjanpalo proměnil nabídnutý pokutový kop, čímž zároveň zaznamenal svůj 15. gól v reprezentačním dresu. Tým z Ostrovů si naopak odvezl již sedmou porážku z devíti duelů, přičemž hosté kromě klání se San Marinem nedokázali získat jediný bod.

V utkání hraném před fantastickou diváckou kulisou skóroval jako první Joakim Maehle, hosté ovšem dokázali odpovědět záhy, když ve 30. minutě Erik Janža precizně zahrál přímý kop. Seveřané se ale nakonec dočkali zasloužené odměny za své vytrvalé snažení, přičemž hrdinou se stal Thomas Delaney. Slovinci však ještě smutnit nemusí, jelikož je bude čekat duel s Kazachstánem o druhé postupové místo.

Three Lions nasadili do utkání proti beznadějně poslednímu celku skupiny C velmi silnou sestavu, která ale příliš neoslnila. Albionu ovšem již v osmé minutě pomohl vlastní gól Enrica Pepeho, na kterého po změně stran navázal i tradiční kanonýr Harry Kane. Svěřenci Garetha Southgatea tak zůstali nadále neporaženi, přičemž jejich jediná ztráta bodů nastala ve venkovním duelu s Ukrajinou.

Italové na svého soupeře vlétli již od první minuty a během úvodního dějství nastříleli hned tři branky. Ve druhé půli ovšem polevili a soupeř začal snižovat. Avšak na dvě trefy Federica Chiesy, jenž se stal hlavním mužem zápasu, navázal pojišťovacím gólem po změně stran Giacomo Raspadori. Squadra azzurra tak ukončila trápení proti Červeným lvům, se kterými třikrát v řadě nevyhrála, přičemž jednou ji to stálo postup na mistrovství světa.

