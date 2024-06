SESTŘIH: Italové titul neobhájí, vypadli se Švýcary. Gólem a asistencí se blýskl Vargas

Itálie triumf na Euru neobhájí, v osmifinále předvedla proti Švýcarsku zejména v prvním poločase bezkrevný výkon a prohrála 0:2. Hlavní postavou byl Rubén Vargas, záložník Augsburgu na první gól přihrál Remu Freulerovi a druhý dal sám parádní střelou do šibenice. Pro Gli Azzurri končí ME nejhorším výsledkem za posledních 20 let, naopak Švýcaři vyrovnali svůj nejlepší výsledek v historii evropských šampionátů. Navíc přerušili 31 let dlouhé čekání na výhru nad italským týmem.

Skupinová fáze Eura nabídla rekordních 10 branek v nastaveném čase druhých poločasů a o jednu z nich se postaral Ital Mattia Zaccagni. Fantastický obstřel křídelníka Lazia proti Chorvatům nabyl na důležitosti v dalších dnech, když se ukázalo, že bez něj by Squadra azzurra nepostoupila do osmifinále. Pozdní gól naopak muselo skousnout Švýcarsko, čímž přenechalo lepší výchozí pozici do play off Německu.

V 62. vzájemném utkání měli od úvodní minuty více ze hry fotbalisté v červeném, první vážnější šanci si však vytvořili až ve 25. minutě, kdy se za italskou obranou objevil Breel Embolo. Kamerunský rodák ovšem ve vyložené šanci selhal a nechal vyniknout Gianluigiho Donnarummu.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Itálie. Česká televize

Další velkou příležitost již svěřenci Murata Yakina využili, když se ve 37. minutě na levé straně uvolnil Vargas a poslal do vápna střílený centr, který Freuler umístil za záda Donnarummy. Italský brankář musel být v pozoru ještě v nastavení první půle, když skvěle zlikvidoval parádní pokus Fabiana Riedera z přímého kopu.

Veškeré poločasové plány Italů na vyrovnání utnul hned v první minutě druhého dějství Vargas, který z hranice pokutového území krásně vymetl šibenici. Krátce nato ovšem mohlo být v táboře obhájců titulu malinko veseleji, neboť jim málem nešťastně daroval gól Fabian Schär, jehož hlavička skončila na tyči vlastní brány.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tým z Apeninského poloostrova byl znovu blízko ke snížení v 75. minutě, kdy se sám před Yannem Sommerem objevil Gianluca Scamacca, italský snajpr ovšem opět pouze rozezvonil brankovou konstrukci.

Repríza skupinového duelu z minulého Eura tak tentokrát skončila radostí Švýcarska. Jeho soupeř pro čtvrtfinále, jež se bude hrát 6. července v Düsseldorfu, vzejde z nedělního utkání mezi Anglií a Slovenskem.