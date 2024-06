Švýcarsko – Itálie pohledem dat. Z týmu mistrů Evropy zbylo po třech letech torzo

O fotbalistech Itálie je známo, že se na velkých turnajích rozjíždějí pomalu a ve skupině mívají problémy. Na letošním mistrovství Evropy tomu nebylo jinak. Od Albánie dostali gól už po rekordních 23 vteřinách, Španělé je zasypali 20 střelami a proti Chorvatsku zachránili remízu až v osmé minutě nastavení. Co předvedou v osmifinálovém duelu se Švýcarskem, jímž začne play off Eura?

V něm budou Italové obhajovat titul. Při letmém pohledu je jasné, že jejich nový kouč Luciano Spalletti, který reprezentaci převzal loni v září, ji zásadně předělal. Z mistrů Evropy zbylo tři roky po triumfu v kádru jen osm hráčů, přičemž jen pět (Donnarumma, Di Lorenzo, Barella, Jorginho a Bastoni) jich patří do základní sestavy.

V té, která začala šampionát proti Albánii, byl průměrný věk hráčů 26 let a 287 dní. Šlo o nejmladší zahajovací jedenáctku Itálie na velké akci od mistrovství světa ve fotbale 1994 v USA (26 let a 42 dní proti Mexiku ve skupině).

Spalletti spoléhá na hráče mistrovského Interu Milán, přičemž se zdá, že trio Bastoni, Dimarco a Barella má jisté místo v týmu bez ohledu na formaci, kterou kouč zvolí. V pětici hráčů do pole, kteří mají z Italů na aktuálním Euru na kontě alespoň 230 minut, jsou všichni tři (Bastoni 270 minut, Barella 269 a Dimarco 230).

Navzdory tomu se zdá, že se trenér pro ustálenou formaci ještě nerozhodl. Proti Albánii a Španělsku nastoupili Azzurri se dvěma stopery a čtyřčlennou obranou, v závěrečném zápase skupiny proti Chorvatsku se opět vrátili vzadu k trojce. Což jsou dvě rozestavení, která Spalletti testoval v přípravě na evropský šampionát.

Preview zápasu Švýcarsko – Itálie. Livesport

Italové jsou v současné době zajímaví právě především svými defenzivními hráči. Lídr obrany Alessandro Bastoni vyhrál na šampionátu 21krát míč, v tom ho předčil pouze německý špílmachr Toni Kroos. Navíc se v duelu s Albánií (2:1) postaral o vyrovnávací gól.

Jedním z těch, kdo dokázal své umění v každém zápase turnaje, je brankář Gianluigi Donnarumma. Jednička francouzského mistra Paris Saint-Germain se blýskl třeba chycenou penaltou kapitánovi Chorvatska Lukovi Modričovi. Proti Španělsku zneškodnil "Gigio" osm střel soupeře a překonal jej pouze spoluhráč Ricardo Calafiori…

V uplynulé ligové sezoně pomohl Calafiori Boloni až do Ligy mistrů. Jeho důležitost pro tým zvýrazňuje fakt, že ze 30 zápasů, v nichž v Serii A nastoupil, prohrála Boloňa pouze tři. Tedy tolik, kolik z osmi duelů, v nichž chyběl… Na Euru kraluje ve vzduchu, zúčastnil se devíti hlavičkových duelů (s Reteguim nejvíc v týmu) a dokázal jich vyhrát sedm (nejlepší z Italů). V osmifinále však bude kvůli žlutým kartám chybět.

Ne na všech postech však mají obhájci titulu jasno, zvlášť v ofenzivě. Jedním z rébusů pro Spallettiho je Federico Chiesa. Křídelník Juventusu odehrál v klubu dobrou sezonu, dal 12 gólů a přímo se podílel na trefě v průměru každých 209 minut. Zdá se navíc, že je také v lepší fyzické formě. I když se o něm často říká, že je velmi náchylný ke zranění, v minulém ročníku odehrál za Juventus 2512 minut, což je téměř tolik jako v předchozích dvou sezonách dohromady (2687).

Jenže pod Spallettim nemá nic jisté. Je zvyklý nastupovat na levém křídle, v reprezentaci se však musí přesunout na pravou stranu. Což se projevuje hlavně v zakončení. Za 174 minut, které odehrál na letošním Euru, předvedl osm driblinků (nejvíc z Italů), z toho čtyřikrát si počínal úspěšně. Vedle toho vyslal také čtyři střely na branku (druhý nejvyšší počet z týmu), jenže jimi dosáhl pouze na celkovou hodnotu 0,1 xG. Žádný jiný italský hráč s alespoň třemi pokusy nemá tak nízké číslo…

Ani na hrotu není personální obsazení vyřešené. Zatímco Gianluca Scamacca nastoupil do prvních dvou zápasů turnaje a příliš nepřesvědčil, Matteo Retegui dostal přednost proti Chorvatsku. V rozhodujícím utkání ve skupině vyslal nejvíc střel z celého týmu (3) a měl i nejvyšší počet doteků s míčem v pokutovém území soupeře (4).

Pokud by se měl kouč rozhodnout na základě čísel z ligové sezony, padla by volba na Scamaccu. Ten stejně jako argentinský rodák odehrál 29 zápasů, ovšem dal v nich o pět gólů víc (12) a o čtyři víc připravil (6). Jenže do Německa si lepší formu přivezl evidentně Retegui.

Nyní Italové čelí Švýcarsku, s nímž neprohráli posledních 11 zápasů (z toho bylo šest remíz). V těchto duelech navíc inkasovali pouze čtyři branky a udrželi sedmkrát čisté konto. Pohled na pavouka play off v nich musí vzbuzovat optimismus. Skončili sice ve své skupině až druzí, ovšem to pro ně znamená, že se na případné cestě dál vyhnou velmocem jako Německo, Portugalsko, Francie nebo Španělsko. Právě posledně jmenované zemi se jako jediné povedlo obhájit titul mistrů Evropy. Italové by je letos mohli napodobit…