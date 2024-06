Věřím, že duel s Itálií zvládneme, říká Sommer. Trenér Švýcarů se chce vyhnout penaltám

Osmifinálový souboj Švýcarska s Itálií bude velmi peprný pro Yanna Sommera (35). Švýcarský gólman na klubové úrovni působí v Interu Milán, v sobotu ho tak čeká souboj s pěti klubovými spoluhráči. Zkušený brankář přiznal, že kamarádství šlo hned po konci základních skupin stranou. "V průběhu Eura jsme spolu mluvili, ale před vzájemným zápasem jsme se přestali kontaktovat. Všichni se soustředíme na úkol, který je před námi," uvedl Sommer.

Vítězství 3:1 nad Maďarskem a remízy 1:1 se Skotskem i Německem, to je vysvědčení, které Švýcarům vyneslo osmifinálový souboj s úřadujícími mistry Evropy. Švýcarská reprezentace fotbalisty z Apeninského poloostrova neporazila od května 1993, vzhledem k výsledkům ve skupině ale věří tomu, že může nelichotivou bilanci utnout.

"Všichni se soustředíme na postup do čtvrtfinále. Jsme velmi rádi, že nás čeká právě Itálie. Bude to důležitý zápas pro obě strany a já věřím, že ho zvládneme. Hraje se na nádherném stadionu, kde očekávám skvělou atmosféru," řekl švýcarský gólman.

Italové si na posledním šampionátu došli pro titul i díky skvěle zvládnutým prodloužením a pokutovým kopům. V osmifinále porazili v prodloužení Rakousko, v semifinále zvládli penalty se Španělskem a o zlatu rozhodli rovněž v závěrečném rozstřelu, v němž porazili domácí Anglii. Trenér Švýcarska Murat Yakin uvedl, že jeho tým je na případný rozstřel připravený.

"Všichni si na tréninku penalty vyzkoušeli, zapsali jsme si nějaké poznámky, ale samozřejmě to není totéž, jako, když hráči kopou penalty v zápase. Pod tlakem se kope výrazně hůř, ale to k tomu patří," řekl Yakin novinářům.

V zápětí však dodal, že by se penalám radši vyhnul. "Abych byl upřímný, doufám, že se nám podaří zápas rozhodnout dřív než na penalty. Je to loterie. Pokud by na ně přecijen došlo, věřím, že je zvládneme," uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

Švýcarský trenér uvedl, že v základní sestavě oproti poslednímu zápasu ve skupině plánuje několik změn. Celý tým by však měl být připraven do hry. "Mezi kluky panuje výborná nálada. Tvrdě jsme bojovali o to, abychom šli do play off z co nejlepší pozice a nemůžeme se dočkat až prokážeme naší sílu i v osmifinále," dodal Yakin.

