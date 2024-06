Dávid Hancko (vpravo) slaví gól do sítě Islandu.

Slovenští fotbalisté se pomalu stávají pevnou součástí bojů o evropské šampiony. Na závěrečný turnaj postoupili potřetí za sebou a v poměrně vyrovnané skupině mají v Německu reálnou šanci postoupit dál. Beznadějně nevypadá ani jejich úvodní duel turnaje proti favorizované Belgii, která je vzadu zranitelnější než dřív.

Na minulém Euru vstřelili Slováci sami jediný gól a jeho anatomie je i nápovědou pro to, jak se prezentují dál. Jestli jsou totiž v něčem silní, jsou to standardní situace. O zmíněnou trefu se před třemi lety postaral stoper Milan Škriniar po rohu. V kvalifikaci do Německa se po nich prosadil se spoluhráči dohromady pětkrát (z celkových 17, čili 29 %), což bylo vůbec nejvíc ze všech.

Zhruba každá slovenská čtvrtá střela přišla právě po rozehrání této standardní situace (23,1 %). Jen Srbové na tom byli ještě lépe (24,1 %). Belgie v bojích o závěrečný turnaj sice inkasovala pouze čtyřikrát (třetí nejlepší obrana po Portugalsku a Francii), ovšem jednou to bylo právě po rohu. Rakušané se díky tomu radovali v Bruselu z remízy 1:1.

Nejproduktivnějším hráčem Slováků nebyl v cestě na evropský šampionát žádný útočník, nýbrž obránce Feyenoordu Dávid Hancko se dvěma trefami a třemi asistencemi. Ten vynikal i v celkovém měřítku – díky 17 přihrávkám do gólových šancí byl společně s Francouzem Theem Hernádezem a Španělem Danim Carvajalem v tomto směru nejaktivnějším obráncem.

Hancko vůbec hraje v možná životní formě. V mnoha ukazatelích byl nejlepším obráncem uplynulé sezony nizozemské ligy. Někdejší hráč Sparty z nich vyslal nejvíc střel (67), měl nejvíc doteků s míčem v soupeřově šestnáctce (100) a nejčastěji vyvezl míč dopředu (595). Se ziskem 234 míčů mu pak patří pomyslná stříbrná příčka.

Belgičané mohou svému soupeři takového obránce jen závidět. Doby, kdy jejich defenziva působila jako pevná skála, jsou pryč. Z Vincenta Kompanyho už je trenér Bayernu Mnichov, Toby Alderweireld dohrává kariéru v Antverpách, Jan Vertonghen je sice v nominaci, ovšem je mu 37 let a navíc zápolí se zraněním, zdravotní problémy nepustily na turnaj skvělého gólmana Thibauta Courtoise.

Kouč Domenico Tedesco vůbec řeší před duelem se Slovenskem v souvislosti s obranou mnohé potíže. Thomase Meuniera trápí třísla, 35letý Axel Witsel, jehož Tedesco přemluvil k návratu do reprezentace, odehrál v poslední přípravě s Lucemburskem jen poločas, protože nebyl úplně fit a zadák Rennes Arthur Theate má pochroumaný kotník. Belgičanům tak zbývají čtyři zdraví beci: Wout Faes, Zeno Debast, Timothy Castagne a Maxim De Cuyper. Poslední dva jmenovaní jsou však spíš záložníci.

Studio s expertem Miloslavem Brožkem před zápasem Belgie – Slovensko. Livesport

Nejvíc však fanoušky může mrzet neúčast Courtoise. Jeho náhradníci jsou totiž při vší úctě kvalitativně úplně jinde. Koen Casteels z Wolfsburgu, jenž se v 31 letech ujme role jedničky, v uplynulé bundesligové sezoně inkasoval 37 branek při xG 36,9. Nechytil tedy vůbec nic navíc (naopak), navíc má celkem nízké procento úspěšnosti zákroků (66,7 %). Courtois naposledy dostal vyšší počet gólů, než měl, v sezoně 2015/16 ještě v barvách Chelsea. V minulých čtyřech ročnících neklesl s úspěšností zákroků pod 75 % a v národním týmu má čísla ještě lepší.

I to dává tušit, že by se Slováci mohli proti Belgii celkem pravděpodobně dočkat gólu.