Slováky v čele s Haraslínem čeká na úvod ME favorit skupiny Belgie. Rumunsko vyzve Ukrajinu

V pondělí má mistrovství Evropy v Německu na programu úvodní kolo skupiny E. V 18:00 začne ve Frankfurtu zápas favorizované Belgie proti Slovensku, které má na soupisce i čtyři hráče české nejvyšší soutěže. Předtím od 15:00 nastoupí v mnichovské Allianz Areně Rumunsko proti Ukrajině. Oba zápasy můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Třetí tým žebříčku FIFA Belgie je jednoznačným favoritem skupiny. "Rudí ďáblové" chtějí konečně naplnit vysoká očekávání a po 44 letech projít mezi nejlepší čtyřku turnaje. Na osledních dvou šampionátech skončili ve čtvrtfinále.

"Hned po losu jsem slyšel ze všech stran, že jasně musíme vyhrát skupinu. Ano, papírově to tak může být, ale rozhoduje se na hřišti. Slovensko prohrálo v kvalifikaci pouze dvakrát, a to jen s Portugalskem, v obou případech o gól. To o jejich kvalitě leccos vypovídá," citoval web UEFA trenéra Belgie Domenica Tedesca.

Preview zápasu Belgie – Slovensko. Livesport CZ+SK

Osmatřicetiletý kouč převzal tým po neúspěšném mistrovství světa v Kataru a Belgičané od té doby v 15 zápasech ani jednou neprohráli. Tedesca čeká v úvodním duelu souboj italských trenérů s Francescem Calzonou. Slováci se na posledním Euru nedostali ze skupiny, což by nyní chtěli změnit.

"Jsem velmi spokojený s kádrem, který jsme na turnaj vybrali. Všichni se podřizují týmu, někteří nastupují mimo své obvyklé pozice, ale jsou ochotní se učit a plnit taktické úkoly. V týmu máme starší hráče i dost těch mladších, všichni jsou ale úplně stejně odhodlaní uspět," uvedl pětapadesátiletý kouč, jenž ve druhé polovině sezony trénoval souběžně i fotbalisty Neapole.

Vzájemné zápasy Belgie a Slovenska. Livesport

Slováci mají na soupisce sparťana Lukáše Haraslína, slávistu Ivana Schranze, libereckého Lubomíra Tuptu a Tomáše Riga z Ostravy. Českou ligu si v minulosti zahrálo i trio Martin Dúbravka, Dávid Hancko a Patrik Hrošovský.

Belgie se Slovenskem se střetnou v soutěžním duelu poprvé, což platí i pro Ukrajinu s Rumunskem. Ukrajinci obhajují čtvrtfinálovou účast. "Rumunsko vyhrálo kvalifikační skupinu a má skvělé hráče, na Euru už nejsou slabí soupeři. K zápasu přistoupíme s respektem, nicméně chceme se soustředit hlavně na sebe a na svou hru," podotkl trenér Serhij Rebrov.

Preview zápasu Rumunsko – Ukrajina. Livesport CZ+SK

Rumuny čeká šestá účast na Euru, do vyřazovací fáze prošli zatím pouze v roce 2000. "Po osmi letech jsme zpátky mezi elitou, je to splněný sen. K přípravě jsme přistoupili se vší vážností, je za tím spoustu tvrdé práce. Vážíme si toho a chceme, aby náš příběh na turnaji trval co nejdéle," řekl trenér Edward Iordanescu, jehož otec Anghel je se 101 odkoučovanými zápasy rekordmanem národního týmu. Rumunskou reprezentaci dovedl na ME 1996 a 2016 i na světové šampionáty v letech 1994 a 1998.

Skupina E má výraznou stopu bývalých hráčů z české ligy. Ukrajinu bude na Euru reprezentovat Maksym Talovjerov, který hrál za Slavii a České Budějovice. V rumunském týmu je někdejší brankář Sparty Florin Nita a kapitánskou pásku bude nosit Nicolae Stanciu, jenž prošel oběma pražskými "S".