Tým má určitě potenciál postoupit ze skupiny, to je náš cíl, burcuje Hamšík před zápasem s Belgií

Nadšení a odhodlání slovenského týmu před úvodním zápasem na mistrovství Evropy v Německu dává zapomenout na postavení na turnaji i ve skupině. Slováci mohou Belgii pouze překvapit a připomenout si kvalitní kvalifikační výkony proti Portugalsku, zatímco od soupeře se očekávají tři body. Zápas skupiny E ve Frankfurtu je na programu v pondělí v 18:00.

Dosud nejsenzačnějšího výsledku na velkém turnaji dosáhli Slováci na mistrovství světa v roce 2010, kdy v základní fázi porazili Itálii 3:2 a na její úkor postoupili mezi posledních osm. Kapitánem týmu byl tehdy Marek Hamšík, který na současném mistrovství Evropy působí jako manažer a asistent trenéra.

"Dovedu si představit, že to skončí senzačně. Kluci trénují dobře, ve vysoké intenzitě a jsou dobře nastaveni," řekl Hamšík na sobotní tiskové konferenci. Případný postup do osmifinále, kterým by Slováci vyrovnali své maximum z kontinentálního šampionátu 2016, nevidí nereálně. "Tento tým má určitě potenciál postoupit ze skupiny, to je náš cíl. V hlavách však nyní máme jen jeden zápas," dodal.

Preview zápasu Belgie – Slovensko. Livesport

V souvislosti s Belgií se hovoří o možných absencích kvůli zraněním a nedostatku formy některých hráčů. Na sobotní tiskové konferenci navíc tým požádal média, aby se neptala na kondici. Před pondělním zápasem se hovoří o možných absencích obránců Axela Witsela, Jana Vertonghena a Arthura Theateho.

"Z toho, že jsou nějaké absence, nemám obavy. Všichni, kdo budou hrát, jsou připraveni, kvality je dost," řekl v sobotu podle agentury Reuters obránce Timothy Castagne. Slovenský záložník Stanislav Lobotka zase připomněl, že Belgičané mají kvalitní hráče i na lavičce. "Já osobně jejich zranění nevnímám, když má Belgie šest zraněných hráčů, tak má dalších šest připravených," řekl Lobotka. V kvalifikaci byl jedním ze dvou hráčů, kteří dokázali proti suverénnímu Portugalsku vstřelit gól.

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

"Belgičané jsou na stejné úrovni jako Portugalci a mají skvělé hráče. Jestli dám gól vám povím až po zápase, samozřejmě bych ho chtěl dát, protože jich moc nestřílím. Důležité ale bude dobře bránit a snažit se skórovat z každé šance. Bude to velmi náročné jak psychicky, tak fyzicky," dodal defenzivní záložník. Pozice v papírově slabším týmu mu vyhovuje: "Nemáme co ztratit a budeme hrát uvolněně. Pro ně je všechno kromě vítězství neúspěch."

Jeho tým se čtyři dny po Belgii utká s Ukrajinou a 26. června zakončí tým Francesca Calzony skupinu zápasem s Rumunskem. Slováci jsou na svém čtvrtém velkém turnaji a dvakrát postoupili ze základní skupiny – naposledy na mistrovství Evropy 2016 ve Francii. Belgičané patří k favoritům celého turnaje a mezi elitu se probojovali už na mistrovství světa 2014. Nejlepšího výsledku dosáhli na mistrovství Evropy 1980, kde ve finále podlehli 1:2 Západnímu Německu.