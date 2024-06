Slováky čekají v zamotané skupině Rumuni. Nikdy se nevzdávají, upozorňuje brankář Dúbravka

Fotbalisty Slovenska čeká ve středu na mistrovství Evropy těžký soupeř z Rumunska, který v sobotu prohrál první soutěžní zápas po dvou letech. Brankář Martin Dúbravka (35) upozornil, že Rumuni vždy hrají až do konce, a poukázal i na jejich výkony v kvalifikaci. Vítěz zápasu bude mít jistotu postupu do osmifinále.

Rumuni ovládli kvalifikační skupinu I, přičemž v ní šest zápasů vyhráli, čtyřikrát remizovali a měli skóre 16:5. Do turnaje pak vstoupili překvapivou výhrou nad Ukrajinou (3:0) a jejich vítěznou sérii ukončila až Belgie (0:2).

"Z mého pohledu se nikdy nevzdávají, hrají naplno až do konce. I v kvalifikačních zápasech jsme měli možnost vidět, že v posledních minutách vstřelili pět gólů. Mají velmi rychlý přechod za obranu a my se na to musíme připravit," řekl Dúbravka na pondělní tiskové konferenci. Slováky čeká první zápas s Rumunskem po téměř 11 letech a první sputěžní duel s tímto soupeřem od roku 1999.

Preview zápasu Slovensko – Rumunsko. Livesport

"Měli jsme analýzu soupeře, možnost sledovat zápas, který odehráli s Belgií. To nám ukázalo, jak Rumuni hrají. Chceme se ale soustředit hlavně na sebe," dodal Dúbravka. Slovenský soupeř má před zápasem o den volna méně a také to může hrát podle brankáře Newcastlu roli: "Mají kratší čas na nějakou regeneraci. Je příjemné, když je skupina tak vyrovnaná, že se bude rozhodovat až v posledním zápase."

Rumuni mají v některých ohledech podobný styl hry jako slovenský tým – spoléhají na vysoký presink a kolektivní výkon. Probíhající evropský šampionát má pro oba týmy navíc podobný příběh – oba překvapivě vyhrály svůj úvodní zápas, ale v tom dalším propásly možnost zajistit si postup.

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

Situace v "éčku" je tak před závěrečnými dvěma zápasy stále zamotaná. Slovákům i Rumunům bude k postupu stačit remíza. Rumuni s ní však nechtějí počítat. "Nemůžete jít do zápasu s myšlenkou na remízu. Pokud to bude v 91. minutě 0:0 a remíza nám oběma zaručí postup, pak ano. Ale nechci kalkulovat dopředu," řekl podle agentury Reuters útočník Valentin Mihaila.

Hráč Parmy následně zdůraznil: "Musíme jít do zápasu s myšlenkou na vítězství a myslím, že ho máme šanci vybojovat." K postupu ze třetího místa by za určitých okolností mohly stačit tři body, ale Ukrajinci mohou skončit na posledním místě i se čtyřmi. Postup ze skupiny by byl pro Slováky druhým na mistrovství Evropy a třetím na velkém turnaji.