Vynikající tým a nadstandardní spolupráce. Hamšík vidí u Slováků paralely s Eurem 2016

Slovenští fotbalisté mají podle slov Marka Hamšíka (36) na probíhajícím mistrovství Evropy výbornou partu a tým, který nadstandardně spolupracuje. V pondělí je čeká první zápas proti Belgii, favoritovi skupiny E i celého turnaje. Manažer týmu a asistent trenéra přirovnal současnou sestavu k té z ME 2016 ve Francii, kde Slováci postoupili do osmifinále, což bylo jejich nejlepší umístění na evropském šampionátu.

Bývalý kapitán národního týmu se na předchozích třech vrcholných turnajích objevil v základní sestavě. Během kvalifikace na letošní mistrovství Evropy odehrál ještě dva zápasy. "Všechny sezony byly jiné, tým z roku 2016 byl velmi silný, ale i tenhle má svou obrovskou sílu. Má TOP hráče na TOP úrovni, kluci drží za jeden provaz a skvěle spolu vycházejí," řekl Hamšík na páteční tiskové konferenci v Mohuči, kde národní tým rozbil svůj hlavní stan. Před pondělním zápasem ho čekají ještě dva tréninky.

"Belgie má obrovskou sílu, pod tímto trenérem ještě neprohrála, už je to 14 zápasů. Když dostanou gól, tak jedině z penalty. Musíme hrát jako kolektiv – kompaktně, soudržně a hodně blízko a blízko u sebe," uvedl Hamšík.

Vzájemné zápasy Belgie a Slovenska. Livesport

Belgie je v žebříčku UEFA na osmém místě a má hvězdné hráče, jako jsou Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku a Leandro Trossard. Sám Hamšík přiznal, že je rád za absenci Driese Mertense, se kterým hrál v Neapoli. Belgický útočník mimo jiné překonal klubový rekord slovenského záložníka v počtu gólů.

"Naštěstí v nominaci není, patří mezi TOP hráče. Belgie má ale ještě třeba mého bývalého spoluhráče Yannicka Carrasca, se kterým jsem byl v Číně. Je to velmi nepříjemný a technický hráč. Musíme hrát kolektivně, aktivně a vysoko, daleko od naší branky," hodnotil Hamšík.

Livesport Daily #280: Slovensko má lepší obranu, Češi zase Schicka a Součka, říká Vráblik. Livesport

Člen slovenského realizačního štábu také srovnával pozici hráče s tou trenérskou. "Je to jiné. Když jsem byl hráč, to se člověk na zápas těšil a připravoval se hlavně psychicky. Nyní připravujeme tým po všech stránkách. Pak už je to na klucích, ale snažíme se jim dát co nejvíce informací."