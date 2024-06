Southgate nepřizpůsobil styl hráčům. Foden a Bellingham si překážejí, říká anglický novinář

Slovensko čeká druhé osmifinále mistrovství Evropy v historii. O premiérový postup mezi nejlepší osmičku se fotbalisté zpod Tater poperou s Anglií, která na turnaji zatím příliš nepřesvědčila. Proč se nabité sestavě Albionu nedaří prodat potenciál, který v ní dřímá, přiblížil kolega z anglické redakce Livesport Zpráv Joshua Donaldson.

Začneme trochu odlehčeně. Je možné, že angličtí reprezentanti hrají na půl plynu, aby je lidé trochu podceňovali, a ve vyřazovací části se rozjedou naplno?

"Rád bych věřil, že špatné výkony Anglie ve skupinové fázi jsou součástí nějakého geniálního taktického plánu, ale nejspíš to tak není. Je pravda, že Anglie je v té jednodušší části pavouka, ale vzhledem k jejím dosavadním výkonům proti relativně slabším soupeřům mám pocit, že každý tým, se kterým se na turnaji utkáme, bude hrozbou. Místo toho, aby nás ostatní podcenili, si myslím, že soupeři ucítí šanci a budou ji chtít využít."

Jaká je nálada fanoušků po nepřesvědčivých výsledcích a výkonech?

"Taková nemastná-neslaná... Očekávání před turnajem vystřídaly obavy, abychom nedopadli jako na Euru 2016. Tehdy jsme také získali pět bodů ve skupině a vypadli jsme s Islandem v osmifinále. Horší ale je, že anglické fanoušky tým zklamal. Sledovat zápasy ve skupině bylo kvůli předváděné hře opravdu těžké. Pokud chceme postoupit dál, tým musí projít radikálními změnami."

Preview zápasu Anglie - Slovensko Livesport

Jaké změny fanoušci a odborníci zmiňují?

"Největším problémem Anglie je záloha. Uprostřed vedle Declana Rice vyzkoušel Southgate tři různé hráče a žádný z nich nepůsobil jistě. Kobbie Mainoo zatím nenastoupil ani jednou v základní sestavě, ale myslím si, že by měl hrát právě on. Je dynamický a dokáže dát hře rytmus. Na krajích se čeká, jestli dostanou šanci Cole Palmer a Anthony Gordon. Jsou to křídla, která by Anglii mohla dodat chybějící jiskru. Nabízí se pak varianta, jestli neposadit jednoho z dvojice Phil Foden, Jude Bellingham, kteří si navzájem trochu berou prostory k náběhům. Bylo by odvážné, kdyby se k tomu trenér odhodlal, ale je možné, že by to přineslo něco pozitivního."

Při pohledu na ofenzivní možnosti Anglie je neuvěřitelné, že má po skupinách nižší hodnotu xG než Slovensko (2,19 vs. 2,30). Přitom Harry Kane dal 36 ligových gólů a na osm nahrál, Phil Foden měl v Premier League bilanci 19+8, Bukayo Saka 16+9, Jude Bellingham ve Španělsku 19+6 a tak bychom mohli pokračovat. V čem tkví hlavní problém anglického útoku?

"Vidím problém na straně trenéra. Nedokáže připravit taktiku, která by vyhovovala všem. Působí to, jako by jim nechával příliš volnosti a hráči si pak na hřišti překážejí. Často se stává, že se jich sejde několik na jednom místě a v přechodové fázi vznikne chaos. Proto si tým nedokáže vytvořit pořádné šance. Navíc to vypadá, že hráčům chybí tempo, útoky jsou proto čitelné a soupeřům se snadno brání. Jak už jsem naznačil, nabízí se nahradit jednoho z dvojice Bellingham, Foden dynamičtějším křídelníkem. Jejich čísla z klubů jsou sice skvělá, nasbírali je ale díky týmové hře. Právě na ní se musí Anglie zaměřit nejvíce."

Který hráč nejvíc zklamal a kdo naopak pozitivně překvapil?

"Největším zklamáním jsou ofenzivní hráči. Chybí jim energie, kreativita a dravost. To se musí změnit, aby tým uspěl. Pozitivních momentů nebylo mnoho, jedno jméno ale vypíchnout můžu, Marc Guéhi zatím hraje skvěle. Před turnajem se o něm pochybovalo kvůli nedostatku reprezentačních zkušeností, ale po boku Johna Stonese je zatím vynikající. I díky němu Anglie zatím inkasovala pouze jeden gól. Ve vyřazovací části navíc důležitost obranné hry roste."

Poslední vzájemné zápasy Enetpulse

Trenér Southgate během turnaje zmínil, že nemá náhradu za Kalvina Phillipse a Jordana Hendersona. Jsou tyto výmluvy oprávněné?

"Jsou oprávněné, ale ne příliš platné. Oba pod Southgatem hráli opravdu skvěle a zapadali do jeho systému. Problém je však v tom, že Southgate se nepřizpůsobil. Tito hráči mu chybí, protože nedokázal týmu vštípit herní styl, který by mu vyhovoval. Anglie na to teď doplácí. Zajímavý je případ Phillipse. Southgate na něj sázel víc, než by měl, a nepřipravil si žádnou náhradu."

Jak Angličané vnímají slovenský tým? Pamatují si ještě na bezbrankovou remízu ve skupině z Eura 2016?

"Anglie určitě nic nepodcení. Slováci na tomto turnaji dokázali, že umějí porazit i větší týmy. Jsou dobře organizovaní a mají několik hráčů, kteří mohou Anglii potrápit. Slovinsko a Srbsko byly podobnými soupeři jako Slovensko, takže Anglie ví, proti komu stojí. V roce 2016 hrál úplně jiný tým, který byl navíc o dost slabší. Nemyslím si, že to vzhledem ke dnešku něco znamená."

Přes jakou slabinu Southgateových svěřenců může vést cesta k úspěchu?

"Slabinou Anglie je jednoznačně bránění protiútoků. Týmy, které brání v hlubokém bloku, jako to dělaly všechny celky ve skupině, mohou využít mezer ve středu pole a udeřit přímo do otevřené obrany. Jediný gól, který Anglie na turnaji inkasovala, ale padl kvůli nedotaženému vykrývání nebezpečných prostor na vlastní polovině. Pokud budeme i nadále dávat týmům prostor v těchto nebezpečných oblastech, může to znamenat katastrofu."

Sestřih zápasu Dánsko - Anglie Česká televize

Jaký byl dosud nejlepší výkon Anglie na turnaji?

"Vzhledem k výše zmíněným slabinám je zatím nejsilnější stránkou obrana. Pouze jeden inkasovaný gól znamená, že v obraně neměla Anglie příliš problémů. Pozitivní byly také výkony Saky. Na pravém křídle vypadal nebezpečně, zejména proti Srbsku. Pro Slovensko by mohl být skutečnou hrozbou."

Mladíci Mainoo, Palmer a Gordon dostali prostor až v závěru střetnutí proti Slovinsku. Naznačil jste to, ale uvidíme alespoň jednoho z nich v základní sestavě?

"Očekávám, že Mainoo bude hrát. Anglie potřebuje hráče, který dokáže měnit tempo hry, rozdávat přesné přihrávky a který bude schopný hrát dopředu i dozadu. Southgate věří hráčům, kteří pod ním již něco předvedli, proto si nemyslím, že Gordon nebo Palmer nastoupí v základní jedenáctce. Jediná věc, která by to mohla změnit, byl porod Fodenovy manželky, hráč už je ale zpět u týmu, takže si myslím, že nastoupí v základu. Vzhledem k tomu, jak je Southgate opatrný, neočekávám proti Slovensku příliš mnoho překvapení."

Jaký je váš odhad vývoje a samotného výsledku zápasu?

"Pro fanoušky obou týmů to bude těžké utkání. Anglie zatím nehraje zábavný fotbal a vzhledem k tomu, že začínají vyřazovací boje, nečekám žádnou změnu. Oba týmy se určitě budou snažit o to dát rychlý gól, na míči ale bude hlavně Anglie. Od Slovenska očekávám bránění v bloku a vyčkávání na brejky. Rozhodně není vyloučeno, že zápas dojde až do prodloužení nebo k penaltám."