Southgate připustil, že se k fotbalu už nevrátí: Mám spoustu možností a nechci nic uspěchat

Gareth Southgate se do fotbalového kolotoče zatím vrátit nehodlá.

Gareth Southgate (54) v polovině července po mistrovství Evropy, kde Albion podruhé za sebou nezvládl finále, složil funkci trenéra anglické reprezentace a zvyká si na život mimo fotbal. Jak nyní sám prohlásil, na opětovné usednutí do fotbalového kolotoče zatím netlačí. A možná se do něj nevrátí vůbec.

Anglie v posledním zápase pod Southgateovým vedením prohrála ve fiále Eura 1:2 se Španělskem. O tři roky dříve neuspěl Albion v souboji o svůj první kontinentální titul proti Italům v penaltovém rozstřelu po remíze 1:1 v řádné hrací době.

Southgate, který vedl národní tým osm let, byl po odchodu z lavičky Three Lions spojován jak s Manchesterem United, tak s pozicí pozorovatele v UEFA.

"Lidé vědí, že teď potřebuji nabrat síly a užívat si života. Nehodlám nic uspěchat, chci udělat správné rozhodnutí. Mám spoustu možností a jsem otevřený i něčemu mimo fotbal," citovala Southgatea agentura AFP.

Sestřih finále Eura 2024 Španělsko – Anglie. Česká televize

Jeho dočasný nástupce Lee Carsley dovedl tým ke dvěma vítězstvím v Lize národů, z čehož má Southgate podle svých slov radost. Zároveň však poznamenal, že to byl právě on, kdo národní tým "vrátil na mapu" velkých turnajů.

Kromě dvou finále na ME postoupila Anglie pod jeho vedením do semifinále mistrovství světa 2018. Podařilo se jí to potřetí v historii a poprvé od MS 1990. "Ničeho nelituji. Rozhodovali jsme na základě dostupných informací a snažili se vytvořit vítězný tým. Své práci jsem dal vše, překonali jsme očekávání," shrnul.

