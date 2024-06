Náhrada za zraněného Sadílka? Trenéři o povolání dalšího záložníka zatím nerozhodli

Trenérský štáb české reprezentace se zatím nerozhodl, zda do týmu povolá náhradu za Michala Sadílka (25), jenž se o víkendu zranil během soustředění v Rakousku. Po generálce se Severní Makedonií, jíž domácí vyhráli díky dvěma penaltám 2:1, to uvedl hlavní kouč Ivan Hašek (60).

Trenéři smějí pro Euro po rozšíření kvóty povolat 26 hráčů. Hašek tedy může ještě jednoho hráče do pole dodatečně zařadit, ale pouze do začátku úvodního zápasu na turnaji, který jeho svěřence čeká v úterý 18. června proti Portugalsku. Brankáře lze v případě zranění vyměnit i během turnaje.

Za Sadílka připadají v úvahu mimo jiné jeho starší bratr Lukáš ze Sparty, slávista Petr Ševčík, Alex Král z Unionu Berlín, plzeňský Lukáš Kalvach, Dominik Janošek z Bredy či středopolař Pardubic Michal Hlavatý.

Hašek se však s kolegy zatím nerozhodl, zda možnosti doplnění kádru využije. "Musíme zkontrolovat zdravotní stav hráčů, jsou tam nějaká nakopnutí. Uvidíme, teď si sedneme s relizákem. Dva hráče jsme zkontrovali, zda nejsou v zahraničí. Jsou tu, nebo se vracejí. Mají individuální plány a jsou připraveni pomoct," prohlásil po generálce se Severní Makedonií.

Reprezentace v neděli dopoledne v tiskové zprávě uvedla, že Sadílek v předposlední den soustředění ve Schladmingu během individuálního programu nešťastně upadl na kole. Poté se ale ukázalo, že se záložník nizozemského Twente zranil na tříkolce při sjezdu hory se spoluhráči Ladislavem Krejčím a Davidem Juráskem.

Vedení národního mužstva se následně omluvilo, že neposkytlo úplné informace, a doplnilo, že Sadílek týmová pravidla neporušil. "Je mi to hrozně líto, že tu Michal s námi není. Ale zakazovat hráčům věci, které jsou dovolené dětem od 10 let, mi nepřijde jako tregédie," řekl Hašek v pondělí s odkazem na inkriminované tříkolky.

"Stalo se. Hráči dostalo volno, šli na volnočasové aktivity… Nyní už si na to dáme pozor. Řešili jsme, jestli se vrátí, jestli by to šlo třeba alespoň na druhý zápas. Ale nakonec jsme to komunikovali blbě. Udělali jsme chybu,” sypal si popel na hlavu.