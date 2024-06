Srbové hrozí odstoupením z Eura, nelíbí se jim chování albánských a chorvatských fanoušků

Středeční utkání mezi Albánií a Chorvatskem nenabídlo jen parádní fotbalovou podívanou plnou branek, ale také kontroverzní chování obou fanouškovských táborů. Balkánské národy se však tentokrát nepostavily proti sobě, nýbrž proti společnému nepříteli a na adresu Srbska se sneslo několik velmi urážlivých pokřiků. Srbský fotbalový svaz proto nyní požaduje tvrdé tresty. V případě, že se tak nestane, jsou Srbové dokonce připraveni zvážit svou další účast na mistrovství Evropy.

Při setkání balkánských národů na fotbalovém trávníků obvykle dochází k vypjatým situacím, které někdy přerostou až v násilné střety. Ve středu, kdy Albánie nakonec remizovala 2:2 s Chorvatskem, tomu tak ale nebylo.

Naopak, mnoho přítomných albánských a chorvatských fanoušků totiž našlo společného nepřítele. Během zápasu hlasitě skandovali: "Ub*j, ub*j, ub*j Srbina", což v překladu znamená: "Zab*j, zab*j, zab*j Srba".

Srbský fotbalový svaz na násilné skandování reagoval důraznou výzvou, aby UEFA potrestala Albánii i Chorvatsko. "To, co se stalo, je skandální a žádáme UEFA, aby fanoušky sankcionovala, i kdyby nás to mělo stát další účast na turnaji," uvedl podle srbských médií Novosti Jovan Šurbatovič, generální sekretář Srbského fotbalového svazu FSS.

Šurbatovič si při té příležitosti stěžuje na trest, který UEFA udělila Srbskému fotbalovému svazu po prvním kole, kdy mu dala dvě pokuty v celkové výši asi 360 tisíc korun za vhazování předmětů na hřiště a za "vysílání provokativních zpráv, které se na sportovních akcích nehodí".

Sestřih zápasu Chorvatsko - Albánie (EURO 2024) Česká televize

"Žádáme UEFA, aby potrestala fotbalové svazy obou týmů. Nechceme se toho účastnit, ale pokud je UEFA nepotrestá, musíme zvážit, jak postupovat dál," řekl Šurbatovič.