Svědík u reprezentace? Příjemná reklama, říká kouč Slovácka. Soustředí se na klub

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík (49) nechtěl po vítězném zápase 16. kola první ligy s Ostravou (2:0) hovořit o svém případném angažmá u české reprezentace. Na tiskové konferenci ale připustil, že zařazení mezi hlavní kandidáty na nového kouče národního týmu vnímá jako příjemnou reklamu.

"Já už jsem jeden rozhovor na toto téma dal a řekl jsem k tomu něco, víc bych se nyní nechtěl vyjadřovat. Je to pro mě příjemná reklama, nemohu to ovlivnit. Znamená to pro mě jediné - dál poctivě pracovat ve Slovácku, kde mám smlouvu," řekl Svědík.

Podle sázkových kanceláří je největším favoritem na obsazení postu reprezentačního trenéra po Jaroslavu Šilhavém. Ten u národního mužstva skončil po pondělním závěrečném kvalifikačním utkání s Moldavskem (3:0), který stvrdil postup na mistrovství Evropy v příštím roce.

"Není to v mé moci, nebudu přeci říkat, že o tak prestižní práci nestojím. Mám nějaké zkušenosti a nějaké nastavení. Národní tým je prostě meta nejvyšší," uvedl Svědík v nedávném rozhovoru pro deník Sport ještě před českým postupem na Euro.

Nového trenéra vybere pětičlenná skupina v čele s předsedou Fotbalové asociace ČR Petrem Fouskem, jenž po úterním zasedání výkonného výboru odmítl spekulovat o jménech. Jasno by chtěl mít nejpozději na začátku nového roku, neboť v březnu čekají reprezentaci dva přípravné zápasy.

Devětačtyřicetiletý Svědík si trenérské jméno udělal především na Slovácku, kam přišel v listopadu 2018. Celek z Uherského Hradiště pak dovedl ke dvěma čtvrtým místům v lize, loňskému vítězství v MOL Cupu a následnému postupu do skupiny Evropské konferenční ligy. Předtím vedl Jihlavu, Mladou Boleslav, Ostravu a Pardubice, jako asistent působil u reprezentace do 21 let.

Problémem pro angažování Svědíka k reprezentaci může být jeho současná smlouva ve Slovácku, datovaná do léta 2025. Kontrakt totiž podle médií obsahuje klauzuli s výstupní částkou, za níž je klub povinen kouče uvolnit. Tato suma činí do konce tohoto roku 400 tisíc eur, od 1. ledna 2024 se snižuje na 300 tisíc eur, což je rozdíl zhruba dvou a půl milionu korun.