Těžko během týdne obrátím všechno k lepšímu. Zázraky neumím, řekl trenér Polska Probierz

Podle nového trenéra polských fotbalistů Michala Probierze (51) se nedalo očekávat, že po změně kouče se výkony národního týmu rázem zlepší. Poláci po překvapivé domácí remíze 1:1 s Moldavskem jsou ve skupině E o bod za českým výběrem a postup už nemají ve svých rukou.

"Pro všechny je to zklamání, ale neumím zázraky. Pokud by tým fungoval, tak by se trenér neměnil. Těžko během jediného týdne obrátím všechno k lepšímu, některé návyky bez pořádného tréninku nezlepšíte," řekl na tiskové konferenci Probierz, jenž před minulým zápasem na Faerských ostrovech (2:0) nahradil odvolaného Portugalce Fernanda Santose.

Poláci bez zraněného kanonýra Roberta Lewandowského ve Varšavě inkasovali ve 26. minutě, kdy se po rohu prosadil Ion Nicolaescu. V 53. minutě vyrovnal po otočce v šestnáctce a přízemní střele Karol Šwiderski, další branku už ale favorit nepřidal.

Poslední zápasy polské reprezentace. Livesport

"Ohledně nasazení a odhodlání nemůžu hráčům nic vytknout. Bohužel nám chyběla kvalita a chladnokrevnost v koncovce, nevyužili jsme několik stoprocentních šancí. A hlavně v závěru jsme byli příliš nervózní," litoval Probierz.

Ve skupině E je nejblíže jedné ze dvou postupových příček Albánie, které stačí ze dvou zápasů bod. Poláci jsou třetí za českou reprezentací, se kterou se utkají příště. Češi mají o bod více a zároveň zápas proti čtvrtému Moldavsku k dobru. Polsko by tak k druhému místu potřebovalo velkou shodu výsledků v závěru kvalifikace.

Pořadí v české kvalifikační skupině. Livesport

"Za špatnou situaci v tabulce nemůže dnešní zápas," podotkl Probierz. "Věřím, že se nám už podařilo některé prvky ve hře zlepšit. Rozhodně se nevzdávám, pokračujeme v práci. Ať už v přípravě na další zápasy nebo na případné play off o postup na Euro," připomněl, že se Polsko může dostat na turnaj v Německu i přes baráž, do které projde 12 neúspěšných týmů v kvalifikaci na základě umístění v Lize národů.

Program kvalifikace na Euro 2024