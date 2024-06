Ronaldo? Bude patřit k jejich nejslabším článkům, říká Poborský před zápasem s Portugalci

Fotbalový internacionál Karel Poborský (52) si přeje, aby v úterý v Lipsku nastoupil v základní sestavě Portugalska také hvězdný Cristiano Ronaldo. Českému týmu by to v úvodním utkání na mistrovství Evropy podle něj pomohlo, protože sběratel rekordů nebude vzhledem k věku 39 let schopný plnit některé nároky jako jeho mladší spoluhráči. Bývalý hráč Benfiky Lisabon v rozhovoru pro ČTK také řekl, že řadí Portugalce mezi největší favority šampionátu, kteří mohou myslet i na mistrovský titul.

Rodák z Madeiry Ronaldo dorazil na své šesté Euro. V generálce proti Irsku se dvakrát trefil a rekordní bilanci si posunul na 130 gólů ve 207 mezistátních zápasech. Poborský navzdory tomu doufá, že Ronaldo nastoupí proti Čechům v základní sestavě. "Již delší dobu tvrdím, že v tom případě bude patřit k jejich nejslabším článkům. Fanoušci obou týmů z něj budou šílet, ale ve svém věku už přece jen není pro výstavbu hry a presink tak platný jako jeho mladší spoluhráči. Našemu týmu by to tedy spíše pomohlo," vysvětlil český internacionál.

Trenéra Roberta Martíneze nejspíš už během turnaje v Německu čeká ožehavý problém, jak největší hvězdě týmu vysvětlit, že by se měla o svou minutáž začít dělit s mladšími. "Myslím, že Ronaldovi samotnému tohle nedojde nikdy. Klobouk dolů před ním, co dokázal – právě i díky obrovskému sebevědomí. Jenže věk nezastavíš, je mu 39. Nevíme, jak to má s koučem Martínezem, ale psalo se o tom, že na tento problém na MS v Kataru narazil už jeho předchůdce Santos," poukázal Poborský.

Vzájemné zápasy obou celků. Enetpulse

Ronaldo řadu rekordů v historii ME již vlastní, další přijel do Německa překonat. Třeba v počtu asistencí, který drží právě rodák z Jindřichova Hradce. Oficiální web UEFA počítá Poborskému na Euru osm přihrávek na gól, Ronaldovi o jednu méně. Až za nimi figuruje s pěti asistencemi šestice vyhlášených jmen - Eden Hazard (Belgie), David Beckham (Anglie), Bastian Schweinsteiger (Německo), Arjen Robben (Nizozemsko), Luis Figo (Portugalsko) a Cesc Fábregas (Španělsko).

Češi tak budou v Lipsku mimo jiné také hájit Poborského maximum. "Individuálním statistikám jsem nikdy nepřikládal velkou váhu, mnohem důležitější je tým. Z úspěchu našich kluků v prvním zápase bych měl hlavně radost jako fanoušek reprezentace, až pak jako držitel rekordu," pousmál se bývalý záložník, který je se 118 starty po Petru Čechovi druhý v počtu zápasů za národní mužstvo.

Spousta telefonátů z Portugalska

Mezi atraktivní zahraniční štace v Manchesteru United a Laziu Řím zařadil také angažmá v Benfice Lisabon. Z Portugalska je tak o něj velký zájem, před vzájemným duelem navíc ožívá i jeho nejslavnější gól, který lobem vstřelil Vítoru Baíovi ve vítězném čtvrtfinále na Euru 1996 v Anglii. "Každou chvíli mi z Portugalska někdo volá. Už mě to přerůstá a nejsem schopný vyhovět všem."

Preview zápasu Portugalsko – Česko. Livesport

Mistři Evropy z roku 2016 dali českému týmu pocítit svou sílu předloni v Lize národů. V Lisabonu vyhráli 2:0 a v Praze dokonce 4:0. "Všechny čtyři přípravné zápasy pod Ivanem Haškem jsme vyhráli, což je skvělé. Snažil se protočit a poznat všechny hráče, nějaký charakter hry jsem z toho po pravdě nevypozoroval. Myslím, že zatím jsme nečitelní nejen pro soupeře, ale i pro sebe samotné," poukázal.

Jako expert České televize má nabitý program a těší ho, že všechny zápasy českého týmu bude sledovat přímo v dějišti. "Čekám, že Portugalci na nás znovu udeří hned od začátku. Důležitá bude zvolená taktika, ochota hodně běhat bez míče a také odvaha k rychlému přechodu do útoku, protože i z hlubokého obranného bloku se dá silný soupeř ohrozit. Portugalsko stoprocentně patří mezi tři, čtyři největší favority šampionátu. Určitě má na zisk nejcennější medaile," dodal Poborský, který na ME získal stříbro (1996) a bronz (2004).