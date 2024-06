Turci řeší jen Gülera, říká Čelůstka. Obrana je v krizi, dává smysl hrát Chorého a Chytila

Když loni končil ve Spartě, jeho další destinací se stalo osudové Turecko. Ondřej Čelůstka (35) tam působí již ve třetím klubu. Po Trabzonsporu a Antalyasporu nosí barvy Bodrumsporu. Před klíčovou bitvou Čechů a Turků na Euru 2024 nabízí pro Livesport Zprávy dojmy z obou týmů. "Už je na čase, abychom rozhodující duel zvládli lépe my," říká zkušený stoper.

Turecku se před zápasem s Českem rozpadla stoperská dvojice. Samet Akaydin se zranil a Abdulkerim Bardakci je vykartovaný. Jak moc velká komplikace to bude?

"Určitě to není pro ně nic příjemného. Dokonce jsem slyšel, že tam měla být i nějaká viróza, horečky, asi se to všechno hromadí. Vykartoval se výraznější ze stoperů Bardakci, který pravidelně hraje za Galatasaray. Je to velké oslabení."

Spekuluje se, že by jejich místa obsadili Merih Demiral a Kaan Ayhan, který je ale spíš střední záložník než stoper… Znáte je?

"Demirala znám ještě z Turecka, zajímavý stoper. Působil v Juventusu, nyní je v Saúdské Arábii. Dostane šanci se ukázat. Ayhan toho opravdu odehrál víc na šestce než na stoperu, navíc v obraně nastupuje spíš na kraji, kde proti Portugalsku nastoupil Zeki Celik, což je zase stoper… Zvláštní."

A první zápas odehrál na pravém kraji obrany Mert Muldur, který vstřelil gól, navíc patřil do sestavy i během přípravy před Eurem. Jak to čtete?

"Očividně tam jsou nějaké zdravotní problémy, nebo se jednalo o trenérův taktický tah, který se těžko hodnotí. Tomu moc nerozumím. Každopádně proti českému týmu očekávám, že stoperskou dvojici obsadí Demiral s Ayhanem a napravo půjde Muldur z Fenerbahce."

Poslední vzájemné zápasy Česka a Turecka Livesport

Je podle vás obrana největší slabinou Turecka?

"Jejich přednosti jsou rozhodně ve hře dopředu. Není to národní tým, který by byl zvyklý bránit, ať už hrají proti jakémukoliv soupeři. Sice k týmu přišel italský trenér Vincenzo Montella, který víc dbá na taktiku a organizaci hry, ale to nic nemění na tom, že Turci chtějí hrát, táhne je to dopředu. Navíc mají mladý kádr, kluci jsou živelní. Budou zlobit.”

Třeba přes Ardu Gülera. To je už trochu turecký fenomén, ne?

"Volal jsem si s dobrým známým z Turecka a ptal se ho na rozpoložení v týmu a různé informace. A dozvěděl jsem se, že se řeší jenom Arda Güler (směje se).”

Divíte se?

"No vůbec ne. Nasadil laťku vysoko. Je vidět, proč ho koupil Real Madrid. Lidé mi o něm říkají, že je to skromný kluk, co to má v už tak brzkém věku srovnané. Ví, čeho chce dosáhnout a jde si za tím. Snad ho ve středu nenapadne vystřelit z dvaceti metrů…"

A co jste říkal na tu menší kauzu, kdy ho trenér posadil kvůli únavě a následně vzniklo nedorozumění i přímo na tréninku?

"Tohle musíte brát s nadhledem, protože tohle se v Turecku děje furt. Kolikrát se hráči mezi sebou i pokopou, něco si řeknou, ale druhý trénink už o ničem nevědí. To je jejich mentalita. Jsou už takoví. A nějaké vyhrocené okamžiky k nim už patří."

Každopádně kudy by se Češi mohli prosadit? Je to přes oslabenou defenzivu?

"Přesně tak. Budou mít vzadu okénka. Nevěřím tomu, že vše zvládnou takticky na jedničku. Jsou už takoví, že občas nevyplní nějaký prostor, někde se zapomenou, něco nedohrají, navíc mladá křídla budou hodně vysoko. Myslím, že tohle by nám mohlo nahrávat."

Takže postavit ofenzivnější sestavu?

"Když do nich pustíme naši intenzitu a sílu, tak věřím, že se dopustí chyby. Nabízí se ukázat na dva útočníky, třeba Tomáše Chorého s Mojmírem Chytilem, kteří by jim nemuseli chutnat. Byť je pravda, že ve formaci 3-4-3 jsme si proti Gruzii vypracovali spoustu šancí, jen nám scházela efektivita. Ale ano, souhlasím, že největší smysl dává jít na ně se dvěma kladivy nahoře."

Obránce Ondřej Čelůstka v reprezentačním dresu Profimedia

Stejně jako na Eurech 2008 a 2016 nás čeká poslední zápas ve skupině proti Turecku. Jak to podle vás do třetice dopadne?

"V rozhodujících zápasech mají trochu navrch. Porazili nás v roce 2008 i v roce 2016… Teď jsme na řadě my. Je ideální čas, abychom už měli taky trochu štěstí a byli efektivní, protože jsme promarnili spoustu šancí. A Turkové neumí hrát na výsledek, oni buď hrají na sto procent, jdou za výhrou, nebo to nedopadne. Jakmile mají kalkulovat, tak to dopadá špatně."

Probrali jsme tureckou defenzivu, ale co říkáte na tu českou?

"Kluci jako Tomáš Holeš či Láďa Krejčí už něco odehráli, ale pro Robina Hranáče je to asi trochu zatěžkávací zkouška. Ale mně se ten kluk jako stoper hodně líbí. Měl smůlu u některých momentů, ale to se holt stává. Kvalitu na to, aby hrál za národní tým, rozhodně má. Ale nebudu lhát, že Euro je specifické tím, že je to turnaj, kde potřebujete mít v týmu i zkušenost, asi by se nám hodila. Na druhou stranu Krejda toho se Spartou zažil už dost, to samé platí pro Holeše ve Slavii i národním týmu.”

Krejčí vypadá na šampionátu suverénně, ze stoperské trojice možná nejlíp. Co vy na to?

"Přesně takového ho znám ze Sparty. Strašně moc dělá hlava. Krejda je zdravě sebevědomý a je důležité to přenést i na hřiště, což se mu daří. Občas je to i na úkor menší chyby, ale takhle se fotbal hraje. Nejde ho hrát bez rizika, musí se něco risknout."

To jste mi nahrál – Ladislav Krejčí v podcastu Livesport Daily řekl, že po příchodu Briana Priskeho začala Sparta hrát na absolutní riziko a naprosto mu to změnilo pohled na fotbal. Souhlasíte s tím?

"Je to přesně tak, jak to Láďa řekl. Brian nám tohle říkal často a hodně. My jsme to před jeho příchodem moc neslýchali, takže jeho slova nám trochu rozvázala nohy. Najednou jsme se do toho pustili. Dneska se tak fotbal zkrátka hraje. Začínáte od brány, brankář kombinuje, je součástí rozehrávky… Musíte hrát drze. To je moderní fotbal. Brian to po nás chtěl doma, venku, v Karviné i proti Slavii.”