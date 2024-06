Schick chyběl i na předzápasovém tréninku, Hašek ale jeho start proti Turkům nevyloučil

Zraněný útočník Patrik Schick (28) scházel i na úterním předzápasovém tréninku národního týmu před středečním závěrečným duelem ve skupině F proti Turecku. Kouč Ivan Hašek (60) nicméně start nejlepšího týmového střelce v rozhodujícím utkání o postup nevyloučil. Hráčův zdravotní stav se totiž prý zlepšil. Zbytek mužstva na tréninku v Norderstedtu vedle základny nechyběl, útočník Tomáš Chorý měl ovázanou nohu (29).

Schick se zranil v sobotním utkání s Gruzií a musel střídat. Nedělní vyšetření na magnetické rezonanci prokázalo problém v lýtkovém svalu. Zda to znamená, že nejlepší střelec aktuální nominace jistě zmešká středeční duel s Turky, vedení týmu neuvedlo. Kanonýr Leverkusenu zůstal s mužstvem a lékaři s fyzioterapeuty dělají maximum, aby jej dali do pořádku.

"Patrik byl teď dva dny v péči lékařů, fyzioterapeutů a masérů, takže s námi nebyl na tréninku. Jeho zranění se lepší a uvidíme ještě zítra," prohlásil Hašek, který se připravuje na obě možnosti.

"Varianty s Patrikem a bez Patrika jsme měli už před turnajem. Je to samozřejmě náš klíčový hráč, jeden z nejlepších střelců v Evropě, ale pokud by nebyl k dispozici, tak ho musíme nahradit. Ostatní hráči pracovali celou dobu tak, aby byli připraveni. Takže já věřím, že budou připraveni, pokud Patrik nebude ready," doplnil trenér.

Schick proti Gruzii vyrovnávacím gólem zařídil remízu 1:1 a po úvodní porážce 1:2 s Portugalskem i první bod na šampionátu. Duel s Tureckem určí, zda svěřenci trenéra Ivana Haška projdou do vyřazovací fáze. Jistotu postupu by jim dalo vítězství, za určitých okolností by jim mohla stačit i remíza.

Na tréninku stejně jako v pondělí nechyběli záložníci Antonín Barák s Lukášem Provodem, které v předešlých dnech trápily lehké zdravotní potíže. Útočník Chorý měl ovázanou pravou nohu těsně pod kolenem, ale v úvodní čtvrthodině, která byla tradičně otevřená pro média, se nezdálo, že by ho to limitovalo.

Poslední vzájemné zápasy Česka a Turecka. Livesport

Český celek stejně jako před utkáním s Gruzií v Hamburku neabsolvoval předzápasový trénink na stadionu, kde se bude hrát, ale na své základně. Pořadatelé se snaží šetřit trávník, který nebyl v nejlepším stavu. Mimo hlavní stadion se před polednem připravovali i Turci.

Na začátku tréninku hráči v kolečku popřáli kouči Haškovi k úternímu svátku. V Hamburku panovalo dosud nejteplejší počasí od příjezdu týmu na základnu na severní okraj Hamburku, kam mužstvo dorazilo předminulý čtvrtek. Už dopoledne přesahovala teplota 25 stupňů, ve středu má být ještě větší horko. Zápas ale začne až v 21:00.