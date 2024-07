Turecký kapitán Calhanoglu: Jsem na všechny hrdý. Můžeme dosáhnout čehokoli

Kapitán turecké fotbalové reprezentace Hakan Calhanoglu (30) cítil po závěrečném hvizdu čtvrtfinále Eura v ústech hořkost. Lídr národního týmu, který předvedl houževnatý výkon, cítil, že jeho mužstvo nebylo daleko od postupu přes Nizozemsko do semifinále mistrovství Evropy.

Před bouřlivým publikem na berlínském Olympiastadionu se Turecko v prvním poločase ujalo vedení zásluhou Sameta Akaydina, ale hlavička Stefana de Vrije a vlastní gól Merta Müldüra rozbily jejich sen a zajistily Nizozemcům postup.

"Když se podíváme na turnaj obecně, týmy, které se dostanou do vedení 1:0, se většinou stáhnou. Nevím, proč tomu tak je, ale v našem případě to bylo stejné," řekl Calhanoglu a dodal: "Během sedmi minut jsme inkasovali dva góly, což nám uškodilo. V závěru jsme se hodně snažili a měli jsme šance po dlouhých míčích, ale nedokázali jsme je využít. Ve fotbale se takové věci občas stávají. Musíme se z toho poučit. Jsem na všechny hrdý."

Sestřih zápasu Nizozemsko - Turecko (EURO 2024) Česká televize

Vzhledem k tomu, že Turecko bude v roce 2032 turnaj pořádat společně s Itálií, řekl Calhanoglu, který se narodil v Německu, že se jeho tým naučil spoustu věcí, které může využít směrem k budoucnosti: "Dokud budeme jednotní a budeme držet pohromadě, můžeme dosáhnout čehokoli."

Hakan Calhanoglu vs. Nizozemsko. Opta by Stats Perform / Profimedia

Hráč Interu a několik jeho spoluhráčů z národního týmu poděkovalo svým fanouškům, z nichž mnozí žijí v Německu. "Chtěl bych poděkovat naší zemi, podporovali nás velmi dobře. Do zápasů jsme šli, jako bychom byli domácí tým. Byli pro nás velkou motivací. Jsme smutní, ale nakonec to byl turnaj, na který budeme hrdí. Doufám, že budeme úspěšní i na dalších akcích," dodal záložník Orkun Kökcü, jenž do střetnutí nezasáhl kvůli karetnímu trestu.