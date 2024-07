Pro celý národ je to něco výjimečného, řekl trenér Koeman po postupu do semifinále Eura

Trenér Ronald Koeman (61) si po obratu a vítězství 2:1 ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Turecku pochvaloval, že nizozemští fotbalisté ukázali srdce. První účast v semifinále Eura od roku 2004 je podle něj pro celý národ výjimečná. Jeho protějšek na turecké lavičce Vincenzo Montella (50) byl na výkony svého mužstva hrdý. Na tiskové konferenci uvedl, že si Turci účinkováním na turnaji vysloužili do budoucna větší respekt.

Turecko poslal na Olympijském stadionu v Berlíně v sobotu večer do vedení Samet Akaydin, v rozmezí 70. až 76. minuty ale "Oranje" otočili skóre. Nejprve srovnal Stefan de Vrij a poté si dal vlastní branku Mert Müldür. V závěru se Nizozemci obávali o vítězství, tlak Turecka však ustáli.

"Museli jsme si to dnes vytrpět, ale na turnaji není lehký žádný zápas. Hráči do toho dali vše, bylo to opravdu emotivní utkání. Ukázali velké srdce. Někdy jsme za to kritizovaní, že nám na rozdíl od jiných národů chybí. Hráči ho dnes ale ukázali poté, co jsme prohrávali. Ve druhé půli hráli dobře," řekl zkušený Koeman.

Sestřih zápasu Nizozemsko - Turecko (2:1) Česká televize

Nizozemsko čekalo na postup mezi čtyři nejlepší týmy na Euru 20 let. "Pro celý národ je to něco skutečně výjimečného. Jsme malá země a jsme v semifinále s Anglií, Francií a Španělskem. Jsme opravdu hrdí na to, že budeme hrát o finále," uvedl Koeman, který v roce 1988 jako obránce nechyběl u dosud jediného titulu "Oranje" pro mistry Evropy, shodou okolností také v Německu.

Ve středečním semifinále vyzve jeho výběr úřadujícího evropského vicemistra Anglii. "Ta má dobré hráče, ale to my taky. Hrajeme v Dortmundu na jednom z nejkrásnějších stadionů, blízko Nizozemska, to bude taky hrát roli," mínil bývalý hráč a kouč Ajaxu Amsterodam, PSV Eindhoven či Barcelony.

Nizozemci byli v zakončení efektivnější. Enetpulse

Turci, kteří ve skupině zdolali Česko 2:1, nenavázali na dosavadní jediné evropské semifinále z roku 2008. "Od začátku turnaje ukazovalo naše mužstvo odvahu, fanoušci nás podporovali jako žádný jiný tým. Jsme velmi hrdí. Bylo skvělé, jakým způsobem mužstvo hrálo, jak přistoupilo a zareagovalo na zápas (s Nizozemskem). Měli jsme sen a byli jsme mu velmi blízko," uvedl Montella.

Podle něj si Turci musejí uchovat předvedený styl hry a týmový charakter a následně prokázat tyto vlastnosti na dalším velkém turnaji. "Po tomto Euru se na Turecko bude v budoucnu nahlížet jinak, pravděpodobně s větším respektem. Hráči získali hodně zkušeností. Za to, jak jsme hráli a co jsme předvedli, si tenhle tým vysloužil sympatie nejen v Turecku, ale i od milovníků fotbalu v ostatních zemích. Tohle je teprve začátek, musíme dál růst. Budoucnost je na naší straně," dodal Ital.

