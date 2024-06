Vychytaný Ronaldo? Chlácholit se tím nebudu. První půle byla špatná, ví brankář Staněk

Brankář české fotbalové reprezentace Jindřich Staněk (28) se po porážce 1:2 s Portugalci na mistrovství Evropy v Německu nechtěl chlácholit tím, že vychytal několik šancí hvězdnému útočníkovi Cristianu Ronaldovi (39). Zastal se stopera Robina Hranáče (24), jenž se nešťastně podepsal pod obě inkasované branky národního týmu. Staněk v rozhovoru s novináři přiznal, že s výkonem mužstva nebyl úplně spokojený. Ví ale, že se zlepší.

Ronaldo si vytvořil řadu příležitostí, Staňka ale v utkání nepřekonal. "Je to samozřejmě legenda. Nesmí vás to ale pohltit, že hrajete proti němu. Musíte chytat tak jak normálně. Je to nejlepší hráč na světě, jeden z nejlepších, co kdy hrál. Je to hezké, ale výsledek to nepřineslo. Chlácholit se tím nebudu," řekl Staněk.

Čechy poslal do vedení v 62. minutě povedenou ranou Lukáš Provod. "Slavil jsem, ale věděl jsem, že to bude ještě větší peklo. Zapumpoval jsem si, pak se trochu nadechl a zase se vrátil do koncentrace, protože jsem věděl, co nás čeká," uvedl osmadvacetiletý hráč Slavie, kam přestoupil v lednu z Plzně.

Sestřih zápasu Portugalsko – Česko (EURO 2024). Česká televize

Portugalci srovnali poté, co si Hranáč dal vlastní gól. Stejnému hráči pak v nastavení proklouzl míč mezi nohama k zakončujícímu Franciscovi Conceicaovi. "Když se podíváme na průběh zápasu, šancí měli mnohem víc na to, aby vstřelili hezčí góly. Říkali jsme si, že musíme dobíhat každou střelu. Hrany dobíhal skvěle, ale bohužel jsme byli tak blízko sebe, že to dopadlo takhle. I druhý gól byl nešťastný, na druhou stranu byl z tlaku, který Portugalci měli," prohlásil Staněk.

S Hranáčem se zná z Plzně. "Vidím jeho progres za tuhle sezonu, co udělal. Klobouk dolů před ním. Dnes bohužel to tak vzniklo, že z toho byly nešťastné góly. Nedával bych mu ale vůbec nic za vinu. Byla to snaha pomoct, já chtěl pomoct v té situaci (u prvního gólu). Bohužel jsme se tam srazili, ještě mě trochu kopl do hlavy. Bohužel," mrzelo někdejšího brankáře Evertonu nebo Českých Budějovic.

Statistiky zápasu Portugalsko – Česko. Opta by Stats Perform

K výkonu svého mužstva byl kritický. "První půle od nás špatná, to jsme všichni věděli, řekli jsme si to v kabině. Druhá byla trošku lepší. V prvním poločase to bylo lehké čekání na smrt. Zápas ukázal, že máme na čem pracovat, že se musíme zlepšit v dalších dvou zápasech (s Gruzií a Tureckem). Vím, že se zlepšíme," podotkl Staněk.

Myslí si, že Češi mají na čem stavět. "Vím, že asi bude kritika na náš tým, ale na druhou stranu víme, že kvalita tam je. Je to mladý, dravý tým. Všichni, co tu jsou, udělají všechno pro to, abychom zápasy zvládli výsledkově," mínil rodák ze Strakonic.

Věří, že zkušenost proti Portugalcům jeho mužstvu pomůže. "Pro některé hráče to byl ohromný zápas, pro mě taky, Euro jsem nikdy předtím nehrál. Musíme si z toho vzít to pozitivní. Viděli jsme, že ačkoliv bráněním, mohli jsme uhrát nějaký výsledek i proti těmto fantastickým hráčům. Nebudeme si nic nalhávat, kvalita je u nich větší. Týmovost tam ale byla. To je základ k tomu, abychom v dalších dvou zápasech mohli úspěch udělat," řekl Staněk.

Na utkání v Lipsku dorazilo 38 421 diváků. "Lidi byli neuvěřitelní. Sám jsem tady měl celou rodinu, takže ohromný zážitek pro ně i pro mě," prohlásil Staněk.