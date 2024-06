Jeden den jste na vrcholu a další nic neznamenáte, brzdí kouč Španělska nadšení

Navzdory tomu, že Španělé na Euru suverénně ovládli skupinu B, brzdí jejich trenér Luis de la Fuente (63) nadšení. Na tiskové konferenci po vítězství 1:0 nad Albánií prohlásil, že jeho výběr může snít, ale zároveň musí zůstat nohama na zemi a nesmí se dosavadními výsledky nechat unést.

La Roja prošli skupinou B bez zaváhání a inkasované branky. Postupně porazili obhájce světového bronzu Chorvaty 3:0, úřadující evropské šampiony Italy 1:0 a stejným poměrem i v pondělí Albánce, proti nimž nastoupili téměř kompletně náhradníci. Španělé měli už po dvou utkáních v "béčku" jistotu prvenství.

"Všichni můžeme snít, ale musíme zůstat nohama na zemi. To, že jsme považováni za favority, nám nic nezaručuje. Oceňujeme skutečnost, že si lidé váží naší práce a že poznali talent této generace. Díky tomu se na nás dívají jako na dobré mužstvo," řekl De la Fuente.

Sestřih zápasu Albánie – Španělsko. Česká televize

Triumfu ve skupině si každopádně cenil: "Je mimořádně těžké vyhrát všechny tři zápasy ve skupině a navíc v nich udržet nulu. Nesmíme se tím ale nechat unést. Víme, jak to ve Španělsku funguje: Jeden den jste na vrcholu a další nic neznamenáte."

Mužstvo z Pyrenejského poloostrova vyzve v nedělním osmifinále v Kolíně nad Rýnem jeden z celků, který obsadí třetí místo. Na protivníka si musí počkat, může jím být i Česko. "Máme krátkou dobu na přípravu na dalšího soupeře. Určitě se máme v čem zlepšit, takhle jsme si to v kabině nastavili. Nejsme spokojení, náš kádr je hodně ambiciózní. V každém případě ale budeme mentálně připraveni a dáme do toho vše, abychom tuto překážku (osmifinále) překonali," prohlásil bývalý hráč Bilbaa či Sevilly.

Vývoj xG v zápase Albánie – Španělsko. Livesport

Naopak pro Albánii, která v kvalifikační skupině za sebou nečekaně nechala Česko i Polsko, turnaj skončil. Balkánská země získala jediný bod za remízu s Chorvaty. "Moji hráči nechali na hřišti všechno a budou si to pamatovat do konce života," uvedl po prohře se Španělskem trenér Albánie Sylvinho.

"Stálo to za to. Bojovali jsme a udělali maximum. Země je na nás hrdá. Musíme si zvyknout na podobně náročné turnaje. Chorvatsko, Itálie i Španělsko mi způsobily značný bolehlav. Vedli jsme si ale dobře. Neměnil bych to, zkušenost to byla úžasná. Hrát proti těmto třem týmům bylo k nezaplacení. Hlavně proti Španělsku, to se nedá vyvážit zlatem," hodnotil padesátiletý Brazilec.