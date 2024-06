Veselý vyzdvihl vyrovnanost českého kádru. Nemusíme se bát postavit kohokoliv, uvedl

Asistent trenéra Jaroslav Veselý (46) je přesvědčen, že česká reprezentace má na mistrovství Evropy 26 vyrovnaných hráčů a kdokoliv z nich by obstál v základní sestavě. Tři dny před úvodním zápasem s Portugalskem s kolegy stále zvažují, kdo nastoupí ve středu pole vedle kapitána Tomáše Součka (29). Podle Veselého je variantou i posun stoperů Tomáše Holeše (31) a Ladislava Krejčího (25) do středu zálohy. Na tiskové konferenci na základně mužstva v Hamburku také uvedl, že se mu řada hráčů jeví v lepší formě než při minulém srazu v březnu.

"Není to úplně jednoznačné, že bychom dnes viděli 11 vyvolených a zbytek by dělal stafáž. Já bych naopak řekl, že tady je 26 vyrovnaných hráčů. Dělají nám radost i gólmani, třeba dnes na tréninku Víťa Jaroš chytal ve velké pohodě," řekl Veselý.

"Když to srovnám, tak někteří hráči přišli v lepším rozpoložení než při minulém srazu v březnu. Třeba David Jurásek. Byť třeba začátek zápasu s Maltou neměl úplně optimální, postupně šel nahoru a má formu. Řekl bych, že nemusíme mít strach postavit kohokoliv," dodal spolupracovník hlavního trenéra Ivana Haška, s nímž působí u reprezentace od začátku roku.

Po zranění Michala Sadílka při jízdě na tříkolce v závěru soustředění v Rakousku zůstává otazníkem, kdo jej nahradí na defenzivněji laděné pozici ve středu zálohy. V pondělní vítězné generálce proti Severní Makedonii hrál vedle kapitána Součka Lukáš Provod, sestava proti favorizovaným Portugalcům ale nejspíš nebude tak ofenzivní.

Vzájemné zápasy Portugalska a Česka. Livesport

"Jedna z variant může být vytažení Holiho (Holeše), může tam hrát ve finále i Krejda (Krejčí), to už jsme si také zkoušeli. Variant je více. Máme dnes (v pátek) večer ještě jeden mítink s analytiky, kde si sesumírujeme poslední poznatky z posledních zápasů Portugalska. Na nich byl Míra Jirkal, který nám to monitoroval naživo. Řekne si k tomu své i (hlavní analytik) Míra Soukup. Myslím, že tohle může hrát roli," uvedl Veselý.

"Nějak si napredikujeme, jaký by mohl být způsob hry. Portugalci mohou zvolit různé rozestavení, mohou postavit variabilnější sestavu. Myslím, že všichni naši hráči budou k dispozici. Věřím, že se budeme moci rozhodnout podle toho, jak budeme cítit, že je to pro ten zápas nejlepší," dodal kouč, jenž zároveň vede prvoligové Bohemians.

Spolu s kolegy vybrali pro Euro tým, který je nejmladší ze všech 24 účastníků turnaje. Mužstvo staví na boj o příští mistrovství světa za dva roky. "Vyplývá z toho to, že máme dobrou nastupující generaci. I třeba nedávno sedmnáctka také vypadala zajímavě. Věřím, že nám budou pořád dorůstat dobří fotbalisté. Věřím, že se stavem českého fotbalu to není tak špatné, jak někteří tvrdí. V každé době rostou dobří fotbalisté, ať už to bylo za komunismu, nebo teď. Pokud máte velkou základnu, vždy vám musí nějakou procento dobrých hráčů vypadnout," řekl.

"Omlazení souvisí s tím, že se snažíme postavit mužstvo s nějakou vizí. Snažili jsme se implementovat mladou krev, aby trochu nároďák provětrala. Aby přišli dravci, kteří si z ničeho moc nedělají a chtějí něco dokázat. Hráči jako třeba Lukáš Červ nasají atmosféru, zjistí, o čem velký turnaj je. Velká zkušenost je jen to, když jsi třeba na lavičce. Kluci přijedou za dva nebo čtyři roky na další turnaj a z toho nebudou vykulení. Tým je volený tak, aby v podobném složení mohl pokračovat. Nevidíme třeba ani hráče, který by měl po Euru skončit," dodal.

Český tým po čtvrtečním příjezdu do dějiště šampionátu strávil na severním okraji Hamburku, kde bude mít během Eura základnu, celý první den. "Je o nás skvěle postaráno. Nenapadá mě nic, co by nám mohlo chybět. Kvituji, že jsme v klidu od města. Hráči se mohou soustředit jen na trénink a rehabilitaci," uvedl Veselý. "Máme tady i kurt na padel. Včera jsme měli premiéru a první zápas byl vyhraný. Musím se pochválit. Utáhl mě Ivan (Hašek), takže výhra," doplnil Veselý s úsměvem.