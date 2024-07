Euro ONLINE, den 18: Costa jako první chytil tři penalty, Pepe nejstarším hráčem v play off

Evropský šampionát je v plném proudu a také pondělní program jeho 17. edice nabídl fanouškům pořádnou porci zábavy. Ačkoliv na branky byl skoupý. Francie porazila díky vlastnímu gólu Belgii a do čtvrtfinále postoupili také Portugalci, kteří vyhráli nad Slovinskem 1:0 až po penaltách. Hrdinou byl brankář Diogo Costa (24), který zastavil všechny tři střelecké pokusy. Hlavní události 18. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:57 – Souboj dvou skvělých brankářů nabídlo osmifinále mezi Portugalskem a Slovinskem. Zatímco před penaltovým rozstřelem kraloval zejména Jan Oblak, v něm na sebe strhl pozornost Diogo Costa. Gólman Porta chytil všechny tři pokusy protihráčů. Povedlo se mu to jako prvnímu brankáři v dějinách ME.

23:46 – Portugalci porazili v osmifinále Slovinsko po bezbrankovém průběhu 3:0 na penalty. Jejich hrdinou byl brankář Diogo Costa.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:54 – Pravděpodobně největší šance druhé půle osmifinálového zápasu mezi Portugalskem a Slovinskem přišla v 89. minutě, kdy Cristiana Ronalda po pokusu z vnitřku velkého vápna vychytal Jan Oblak. Duel tak musí rozhodnout prodloužení či případný penaltový rozstřel.

22:26 – Trenér francouzského výběru Didier Deschamps bude muset pro čtvrtfinálový souboj, který se bude konat v pátek v Hamburku, hledat novou tvář do středu pole. V osmifinále proti Belgii totiž viděl svou druhou žlutou kartu na turnaji jeho svěřenec Adrien Rabiot. Ten tak nebude v nejbližším zápase k dispozici.

22:04 – Pepe se objevil v základní sestavě osmifinálového střetnutí mezi Portugalskem a Slovinskem, a tímto startem překonal jeden letitý milník. Ve věku 41 let a 126 dní se totiž velezkušený portugalský obránce stal vůbec nejstarším hráčem, který kdy zasáhl do vyřazovací fáze evropských nebo světových šampionátů. Dosavadní rekord držel anglický brankář Peter Shilton, jemuž na MS v roce 1990 v duelu o třetí místo proti Itálii bylo 40 let a 292 dnů.

21:49 – Po úvodní půli osmifinálového duelu odcházeli fotbalisté Portugalska a Slovinska do kabin za nerozhodného stavu. Více šancí si vypracovala družina kolem Cristiana Ronalda. Slovinci hrozili zejména v závěru první 45minutovky, ale ani jim se nepovedlo vstřelit první branku.

21:37 – Francie proti Belgii dokázala udržet čisté konto v osmifinále evropského šampionátu, na pravém kraji obrany přitom tvrdil muziku Jules Koundé. A ten byl po postupových oslavách dokonce vyhlášen mužem utkání.

20:47 – Na pozápasovou tiskovou konferenci dorazil nejen Kevin De Bruyne z poraženého týmu, ale také Antoine Griezmann z výběru vítězů osmifinálového zápasu mezi Francií a Belgií.

Antoine Griezmann dorazil na tiskovou konferenci po utkání s Belgií. Jakub Burian

20:42 – Smolný zápas proti Francii prožil zkušený belgický stoper Jan Vertonghen, jehož vlastní branka rozhodla o vyřazení Belgie z tohoto mistrovství. Ve věku 37 let a 68 dní se stal vůbec nejstarším hráčem v historii evropských šampionátů, který do vlastní sítě zamířil.

20:36 – Francie v osmifinálovém utkání Eura 2024 proti Belgii skórovala díky vlastní brance Jana Vertonghena, která ji poslala mezi osmičku nejlepších. Historicky se přitom jednalo už o pátého zapsaného vlastence pro Les Bleus v rámci evropských šampionátů, nikdo není v tomto ohledu "produktivnější".

20:31 – Belgický kapitán Kevin De Bruyne předstoupil po porážce s Francií před novináře, aby jim sdělil své pocity po těžkém zápase s Francií a konci na evropském šampionátu v Německu.

Kevin De Bruyne mluvil po utkání s novináři. Jakub Burian

20:27 – Na to nejlepší z osmifinálového duelu mezi Francií a Belgií se můžete podívat v sestřihu.

Sestřih zápasu Francie – Belgie (1:0). Česká televize

19:52 – Francie v osmifinále porazila Belgii 1:0. O jediný gól se v 85. minutě postaral tečí do vlastní sítě Jan Vertonghen.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:44 – Nerozhodný stav v duelu Francie a Belgie prolomil v 85. minutě po střele Randala Kolo Muaniho vlastním gólem obránce Rudých ďáblů Jan Vertonghen.

16:40 – Angličanovi Judu Bellinghamovi hrozí na mistrovství Evropy disciplinární trest za nevhodné chování, kterého se měl dopustit při osmifinálovém zápasu se Slovenskem. UEFA dnes oznámila, že se zabývá jeho gestikulací po vstřelení vyrovnávacího gólu a prověří "možné porušení základních pravidel slušného chování".

Bellingham výstavními nůžkami vyrovnal v nastavení základní hrací doby na 1:1 a zdálo se, že gól slavil nevhodným gestem rukou v rozkroku. Pokud UEFA shledá, že se dopustil porušení pravidel a zahájí s ním disciplinární řízení, může přijít o start ve čtvrtfinále se Švýcarskem.

15:25 – Fotbalisté Francie se budou moci během osmifinálového utkání s Belgií spolehnout na hlasitou podporu fanoušků.

Fanoušci Francie před zápasem s Belgií. Livesport

15:14 – Koho by si přáli fanoušci Nizozemska vidět na hrotu v úterní bitvě proti Rumunsku? To zjišťoval mezi fanoušky reportér Livesport Zpráv Jakub Burian.

Reportér Jakub Burian se informoval u nizozemských fanoušků. Livesport

15:03 – Francii čeká v pondělí na Euru důležitý osmifinálový zápas proti Belgii, který bude poctivě sledovat také bývalý elitní záložník Alain Giresse, který mistrovství Evropy s Francií před čtyřiceti lety vyhrál. V exkluzivním rozhovoru pro francouzskou verzi Livesport Zpráv pohovořil právě o současném národním týmu, který vede Didier Deschamps.

Giresse je evropským šampionem z roku 1984. Profimedia

14:20 – Livesport nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia, které doprovází každý hrací den Eura 2024 v Německu a jehož tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o osmifinálové utkání Francie – Belgie, které rozebral fotbalový expert a někdejší brankář Olomouce, Bohemians nebo skotských Hearts Zdeněk Zlamál (38).

Studio EURO k zápasu Francie – Belgie. Livesport

13:51 – Rivalita o mnoha kapitolách, pro obě země jde o nejčastějšího soupeře v historii. Vždyť fotbalisté Francie a Belgie na sebe narazí už po 76. Před osmifinále mistrovství Evropy v Německu mohou být z tohoto pohledu s protivníkem spokojenější Belgičané, kteří svého jižního souseda porazili 30krát (Francie má 26 výher). Na velkých turnajích však neexistuje tým, proti němuž mají Les Bleus lepší bilanci, nad Rudými ďábly totiž vyhráli všechny čtyři dosavadní střetnutí. Více informací najdete v článku.

Lukakuova mapa střel na letošním Euru. Opta by Stats Perform

11:35 – Trenér Gareth Southgate si uvědomuje, že se fotbalisté Anglie navzdory postupu do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Německu nevyhnou kritice. Na tiskové konferenci po nedělním vítězství v osmifinále nad Slovenskem 2:1 po prodloužení vyzdvihl Judea Bellinghama a také vliv střídajících hráčů. "Dokážu si představit, jak všichni budou reagovat, přestože jsme vyhráli. Pořád jsme ale na turnaji. Chceme se zlepšit, to nebudu zastírat. Přístup a charakter ale byly jasně viditelné," prohlásil Southgate. Více informací najdete v článku.

Bellingham odvrátil vyřazení Anglie. Opta by Stats Perform

09:30 – "Už dlouho jsem nebyl z fotbalu tak smutný. Vím, že je to jen zápas, ale byli jsme velmi blízko něčemu výjimečnému, něčemu, o čem jsme snili. Dělali jsme všechno, co bylo v našich silách, aby se nám to podařilo, ale nakonec se nám to vymstilo. Vyrovnávací gól Bellinghama byl dýkou do srdce," prozradil po utkání Dávid Hancko, který na Euru patřil k oporám slovenské obrany. Více informací najdete v článku.

07:35 – Gruzie se v osmifinále mistrovství Evropy proti Španělsku ujala vedení, náskok však neudržela a favoritovi nakonec podlehla 1:4. "V prvním poločase jsme měli i trochu smůly, pak by zápas mohl vypadat trochu jinak. Musíme však uznat, že Španělé byli lepší," řekl po utkání gruzínský tahoun Chviča Kvaracchelija.

06:30 – Souboj dvou velkých rivalů nabídne pondělní osmifinále fotbalového mistrovství Evropy. V Düsseldorfu se od 18:00 však poprvé po 40 letech na kontinentálním šampionátu utkají Francie s Belgií. Oba týmy nečekaně postoupily až z druhého místa ve skupině, Les Bleus navíc na turnaji ještě nevstřelili gól ze hry. Přesto jsou papírovým favoritem. Více informací najdete v článku.

Preview zápasu Francie – Belgie. Livesport

06:20 – Lamine Yamal se ve věku 16 let a 353 dní stal nejmladším hráčem, který se objevil ve vyřazovacím zápase Eura. Překonal zápis Angličana Judea Bellinghama (18 let a 4 dny na minulém ME). Mladík z Barcelony se pak stal teprve druhým hráčem do 18 let ve vyřazovací fázi velkého turnaje po sedmnáctiletém Pelém na MS 1958 ve Švédsku.

Yamal byl aktivní i v zápase proti Gruzii. Opta by Stats Perform

06:10 – Gruzie ve druhém nedělním osmifinále nakročila k další senzaci, když se v 18. minutě ujala nad Španělskem vedení a uštědřila mu vůbec první gól na turnaji. Další skalp favorita však k tomu portugalskému nepřidala, hráči La Roja se nenechali vykolejit, otočili skóre a závěr zápasu změnili v exhibici. Po vítězství 4:1 se mohou těšit na čtvrtfinále, které bude pro mnohé fanoušky předčasným finále. V pátek 5. července se totiž Španělsko utká s domácím Německem. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Španělsko - Gruzie (4:1). Česká televize

06:05 – Už se zdálo, že anglické trápení na Euru skončí v osmifinále na agilních Slovácích. Výběr italského trenéra Franceska Calzony ještě v 94. minutě nad mdlým favoritem vedl, jenže pak parádními nůžkami vyrovnal Jude Bellingham a zkraje prodloužení rozhodl Harry Kane o vítězství Albionu 2:1 a postupu. Třetí branka Ivana Schranze na turnaji, jíž se slávistický útočník dotáhl na čelo tabulky střelců, tak Slovensku na historický postup mezi nejlepších osm týmů ME nestačila, ve čtvrtfinále v sobotu 6. července změří síly se Švýcarskem Anglie. Více informací najdete v článku.