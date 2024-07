Yamal nechce být srovnáván s Messim. Snažím se být sám sebou, uvedla sedmnáctiletá hvězda

Španělský fotbalista Lamine Yamal (17) nechce být srovnáván s hvězdným Lionelem Messim (37). Talentovaný křídelník to řekl před nedělním finále mistrovství Evropy, v němž se La Roja na Olympijském stadionu v Berlíně utká s Anglií.

Yamal poskytl rozhovor španělskému deníku Marca v den svých 17. narozenin. Jeho dosavadní fotbalová cesta je přirovnávána ke kariéře osminásobného držitele Zlatého míče, protože oba začali svou velkou fotbalovou kariéru v akademii FC Barcelona, slavné La Masii.

"Snažím se být sám sebou, aby mě lidé poznávali jako Lamineho Yamala. To je všechno," řekl mladík, jehož srovnání s Argentincem ještě vzrostlo během mistrovství Evropy, když se objevila jejich společná fotografie z roku 2007, kdy se španělský supertalent narodil.

Yamal patří do úzkého okruhu aspirantů na zisk ocenění pro nejlepšího hráče evropského šampionátu. Do historie se zapsal při semifinálové výhře 2:1 nad Francií, když vstřelil gól jako nejmladší fotbalista v historii ME. V šesti zápasech nasbíral také tři asistence.