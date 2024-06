Závěrečný tanec na evropském jevišti: 10 veteránů, kteří se chystají na poslední Euro

Cristiano Ronaldo se příští rok dožívá 40 let

Od Luky Modriče až po Cristiana Ronalda. Na blížícím se Euru se nejen fanoušci rozloučí s několika skvělými fotbalisty. Livesport Zprávy přinášejí přehled veteránů, které čeká na zeleném jevišti s největší pravděpodobností poslední evropský tanec.

Chystá se už na své páté mistrovství Evropy a velmi pravděpodobně poslední. I když v jeho případě člověk nikdy neví. Před několika měsíci byl jednou nohou pryč z Realu Madrid, kde nakonec prodloužil smlouvu. Zdá se, že je v dobré fyzické kondici a pro chorvatský národní tým je nejen jako kapitán nepostradatelný. Od roku 2008 si Modrič připsal na Euru 13 startů a vstřelil tři góly.

V tomto případě můžeme konec v reprezentačním dresu po Euru dokonce potvrdit. Komplexní forvard, který dal sbohem také milánskému AC, po evropském šampionátu už znovu dres Les Bleus neobleče. Na "starém kontinentu" ho ostatně fanoušci neuvidí – bývalý útočník Arsenalu či Chelsea má totiž namířeno do USA. Mistr světa z roku 2018 by se mohl s reprezentační kariérou rozloučit stylově – Francie patří mezi největší favority na triumf. Giroud se chystá na čtvrtou účast na ME, zatím stihl 11 startů a tři branky.

O jeho velikosti netřeba dlouho vyprávět. Před rokem odešel do Saúdské Arábie, ale stále je nesmírně konkurenceschopný. Právě překonal historický rekord SPL v počtu gólů za sezonu a je držitelem mnoha rekordů portugalského národního týmu. Pro tamní reprezentaci je Ronaldo stále neocenitelný, o jeho přínosu před mistrovstvím Evropy nepochybuje ani trenér Roberto Martínez. Mistr Evropy z roku 2016 má za sebou už pět turnajů – 25 zápasů (nikdo nemá více), dvě finále, 14 gólů a devět asistencí.

V současné době jedna z největších fotbalových osobností. Kroos oznámil před finále Ligy mistrů odchod do důchodu. Svou reprezentační kariéru chce přitom uzavřít stejným způsobem, jakým ukončil své působení v Bílém baletu – tedy zvednutím trofeje. Pro šestinásobného vítěze Champions League, který si na zeleném jevišti zatančí naposledy stylově v rodné vlasti, to bude čtvrtý evropský šampionát. Na svém kontě má 14 startů.

Zatímco jeho kamarád Cristiano Ronaldo má na Euru nejvíce startů, on je druhý. Devatenáct vystoupení napříč čtyřmi ročníky – taková je bilance nestárnoucího veterána, který i po čtyřicítce pokračuje ve výkonech na nejvyšší úrovni. Letos se navíc stal nejdéle sloužícím hráčem v poli, který nastoupil do zápasu Ligy mistrů. Na Euru dosud vstřelil dva góly.

Jako by se napil z pramene věčného mládí. V jeho případě je však jisté, že jde o poslední šampionát. Jesús Navas se po skončení sezony rozloučil se svou milovanou Sevillou. Chvíli mu trvalo, než se prosadil do výběru La Roja, následně však stihl vyhrát mistrovství světa (2010), mistrovství Evropy (2012) i Ligu národů (2023). Zajímavé je, že v roce 2012 odehrál své jediné Euro – tři zápas, jeden gól.

Ikona. V roce 2016 pomohl Leicesteru navzdory všemu senzačně vyhrát Premier League. Svými výkony v průběhu let unikl dlouhému stínu svého otce, který s Dánskem vyhrál v roce 1992 Euro. V současné době brankář Anderlechtu byl na dvou mistrostvích Evropy (2012 a 2021), ale zachytal si jen na tom druhém – tam dovedl svůj tým do semifinále (šest startů).

Po Cristianu Ronaldovi pravděpodobně nejlepší evropský kanonýr za posledních 15 let. Kamkoli přijde, je úspěšný. S národním týmem se pravděpodobně rozloučí po mistrovství světa 2026, a tak je třeba využít příležitosti a znovu si vychutnat jeho čich na góly. Na vrcholném evropském turnaji se objevil třikrát, odehrál 11 zápasů a trefil se pětkrát.

Na evropské scéně se potulovalo několik nepochopených mistrů. Arnautovič je zcela jistě jedním z nich. Vždycky byl problémový, ale zároveň měl v sobě špetku geniality. V rakouském dresu hrál na dvou Eurech a vstřelil jeden gól.

Belgičan procestoval půlku světa a ve svých 35 letech pokračuje ve výkonech na vysoké úrovni v dresu Atlétika Madrid. Diego Simeone ho předělal ze záložníka na středního obránce, čímž mu dopřál ještě několik let elitního fotbalu. Je jedním z mála pamětníků belgické zlaté generace, s Rudými ďábly míří na své třetí mistrovství Evropy (zatím jeden gól).