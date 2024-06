Propletené osudy Reuse a Kroose: Do finále ve Wembley došli před 11 lety, teď tam oba skončí

Duel mezi Borussií Dortmund a Realem Madrid nabídne hned dvě německé rozlučky. Večer ve Wembley naposledy obléknou dresy svých osudových klubů Toni Kroos (34) a Marco Reus (35), kteří shodně oznámili konec kariér. Jejich poslední zápas symbolicky vyšel na souboj o nejprestižnější trofej na klubové scéně, na finále Ligy mistrů.

Jak těžké to muselo pro Real Madrid a jeho fanoušky v úterý 21. května být, když Toni Kroos překvapivě oznámil, že po Euru 2024 ukončí kariéru. Nebo snad ne? Německý záložník se totiž nikdy netajil tím, že chce pověsit kopačky na hřebík na vrcholu sil. A přesně tam se momentálně nachází.

"Madridistas, tato desátá sezona v největším klubu na světě bude moje poslední," nadechl se na začátku rozhovoru v podcastu Einfach mal Luppen, který vytváří společně s bratrem Felixem.

"Jsem přesvědčený, že je to správné rozhodnutí. Dlouho jsem o tom přemýšlel, jsou tu pro a proti, ale nejdůležitější je, že věřím, že je to správné rozhodnutí. Tato sezona byla jednou z nejlepších v mé kariéře, a proto je podle mého názoru na konec nyní ideální okamžik. Pokud si za pár let vzpomenete na Toniho Kroose, chci, abyste si vzpomněli, co jsem byl zač. Proto jsem chtěl skončit v nejlepších letech, aby na mě lidé měli hezkou vzpomínku."

Minulou sobotu se za zpěvu a slz spoluhráčů, fanoušků, manželky a dětí rozloučil se Santiago Bernabéu. Byl to emotivní okamžik, ale pro Kroose ne poslední: V sobotu ve Wembley, stejně jako pro Marca Reuse, nastane čas, kdy se rozloučí i s Ligou mistrů, soutěží, ve které exceloval.

Kruh se pro madridského středopolaře uzavře. Začal v sezoně 2012/13, kdy ovládl Champions League s Bayernem (25. května 2013) – právě ve Wembley proti Dortmundu, do finále však kvůli zranění nemohl nastoupit. O rok později přestoupil do Realu, s nímž přidal další čtyři triumfy v LM (2016, 2017, 2018, 2022). Nyní má příležitost získat s madridským klubem pátý a celkově svůj šestý.

Srovnání Reuse a Kroose v aktuální sezoně LM. Opta by Stats Peform / AFP

Ohromující číslo, kterého v historii Ligy mistrů dosáhl pouze jediný hráč: Francisco Gento (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966). V té době byla Liga mistrů známá jako Pohár mistrů evropských zemí, v novodobé historii se tento výkon ještě nikomu nepodařil. Do "klubu šesti" by mohli vstoupit také Luka Modrič, Daniel Carvajal a Nacho Fernández.

Carlo Ancelotti se může spolehnout, že Kroos bude v Londýně jako obvykle diktovat tempo utkání, oživovat hru, nabízet se spoluhráčům mezi řadami a přenášet na ostatní svůj pověstný klid. Ne náhodou se o něm říká, že je jako kapitán bez pásky na ruce, který umí v šatně zvolit správná slova: "Na tom nezáleží, vyhrajeme později," pronesl s ledovým klidem před začátkem finále 2022 s Liverpoolem, když byl zápas po incidentech na předměstí Stade de France o několik minut odložen.

Zápas č. 429

Před necelými 11 lety si Reus zahrál první finále Ligy mistrů, a to jen několik měsíců poté, co přestoupil do Dortmundu. Nebylo mu ani 24 let a experti mu věštili velkou budoucnost. Bohužel pro něj za těch 10 let přibyly do jeho vitríny s trofejemi pouze dva německé poháry (2017, 2021) a tři německé superpoháry (2013, 2014, 2019).

To mu však nezabránilo v budování vlastního odkazu v dresu Dortmundu. Stal se ikonou, která měla možnost odehrát drtivou většinu kariéry za klub, v němž jako malý kluk začínal, a kterému odevzdal srdce. Ve Wembley to pro Reuse bude v dresu Borussie zápas č. 429, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii německého klubu. V této statistice jsou před ním pouze Michael Zorc, Mats Hummels a Roman Weidenfeller.

Preview finále Ligy mistrů. Livesport, Stats Perform

Reus, který se v Dortmundu narodil, je skutečnou legendou porúrského klubu a ať už to proti Realu dopadne jakkoli, rozloučí se s velkou pompou.

Je pravda, že vyhlídka na druhou prohru ve finále Ligy mistrů na stejném stadionu jako v roce 2013 je pro Reuse strašidelná – o fanoušcích Borussie ani nemluvě. Navíc nechybělo mnoho a ve finále mohly být stejné celky jako tehdy, Bayern byl velmi blízko, aby Real v semifinále vyřadil.

Reus do finále velice pravděpodobné vstoupí v roli náhradníka. Scénář, že se tak stane a otočí zápas ve prospěch Dortmundu, je pro fanoušky víc než lákávý. Ze sportovního hlediska je však velmi těžké si představit, že se tak skutečně stane. Reus na rozdíl od Kroose není na vrcholu sil a navíc bude čelit Realu, který nabral impozantní formu.

Někdější německý reprezentant býval chválen za výbornou techniku a fyzické přednosti. Dnes už není tak rychlý, ale cit pro přihrávku neztratil. A to samé platí o přímých kopech – pokud dostane možnost postavit se k míči zhruba 25 metrů od branky, bude se muset mít Thibaut Courtois.