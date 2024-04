TOP 8 hráčů, kteří by mohli zamířit do MLS: Zkušení kanonýři i hvězdy z Madridu

Giroud nevyloučil svůj odchod do MLS.

Severoamerická MLS je v Evropě stále často vnímána jako "liga důchodců". Nelze jim to zazlívat, protože dlouhé roky platilo, že volání tamních klubů vyslyšeli většinou hráči, kteří už měli to nejlepší za sebou. Stále častěji se ale stává, že se přes velkou louži vydávají tváře, které by ještě mohly dále pokračovat v elitních evropských soutěžích. Podívejme se na osm jmen, která jsou spojována s přesunem do této soutěže v dohledné době.

V současnosti patří k největším hvězdám francouzské reprezentace a svými výkony se neztratí ani ve španělské La Lize v barvách Atlétika Madrid. Ačkoliv by vedení španělského klubu zřejmě chtělo hráče využívat i v dalších letech, třiatřicetiletý ofenzivní záložník by také rád zamířil za velkou louži. "Atlético je stoprocentně můj poslední klub v Evropě. MLS bych si zahrát chtěl, nikdy jsem se tím netajil," nechal se slyšet Griezmann.

Statistiky v posledních letech. Livesport

Jeho návrat do rodné země by byl pro tamní soutěž skvělou věcí i s ohledem na to, že další světový šampionát se bude konat právě v USA, Kanadě a Mexiku. Pulisic aktuálně působí v AC Milán, kam odešel z londýnské Chelsea.

Přestože se mu v Serii A celkem daří, objevují se zvěsti, že by mohl časem vyslyšet i volání z MLS. "V blízké budoucnosti to asi jen tak nebude, ale určitě tam chci končit. Ještě se necítím starý, ještě mám čas. Zajímavým nabídkám se však nebráním," nechal se slyšet v podcastu "The American Dream" Tima Reama.

Belgický internacionál je vnímán jako jeden z nejlepších ofenzivních záložníků všech dob. Mohla by tato persona zdobit i MLS? Proč ne, když jsme byli loni svědky přesunu Messiho a dalších.

Podle portálu The Athletic De Bruyne vždy toužil kariéru uzavřít v MLS a otevřeně jí dává přednost před bohatou Saúdskou Arábií. S Manchesterem City má kontrakt do roku 2025 a očekává se, že jeho budoucnost bude vyřešena během letošního léta.

Statistiky belgického fotbalisty. Livesport

Ve svých sedmatřiceti letech moc dobře tuší, že moc dalších sezon už jej nečeká. Opora AC Milán se v lednu tohoto roku vyjádřila diplomaticky, ale přesun do MLS nevyloučila. Giroud by se v tamní soutěži mohl potkat například s dlouholetým parťákem z reprezentace Hugem Llorisem, který se však už francouzských národních barev vzdal.

"Na konci ročníku se podíváme na všechny možnosti a já se rozhodnu. Jako hráč i jako otec. MLS je skvělá soutěž, ale jsou tu i jiné," nechal si zadní vrátka francouzský střelec.

Giroud odchod do MLS nevyloučil. Profimedia

Jeho střelecké schopnosti z něj udělaly hrdinu, na kterého současné generace nezapomenou. Zářil již jako mladý ve své zemi, následně pak v Bundeslize skrze Dortmund či Bayern. Aktuálně odvádí dobrou práci i v Barceloně, ale jak v minulém roce prozradil, myšlenky na odchod do MLS už měl.

"Před pandemií koronaviru jsem již tuto možnost zvažoval, ale nakonec jsem si to rozmyslel," nechal se slyšet polský kanonýr, který bývá pravidelně spojován s kluby z Ameriky. Naposledy to bylo třeba Chicago Fire.

Statistiky hráče. Livesport

Jméno chorvatského středopolaře již bylo několikrát spojováno s MLS, ale Modrič si rád nechával zadní vrátka, jak se situace v Realu vyvine. Je patrné, že se mu ze San Bernabéu nechce, ale jednou to prostě přijde.

V osmatřiceti letech by mohl být nakonec svolný k tomu se tam vydat. I on dává přednost této volbě před Saúdskou Arábií a proslýchalo se, že jej láká Beckham do Interu Miami za Messim a dalšími hvězdami z Evropy.

Svůj odchod z PSG si představoval asi trochu jinak. Zranění se nevyhýbají ale ani velkým hvězdám. Brazilský reprezentační kapitán nedávno koketoval s myšlenkou přesunu do Spojených států. V březnu se nechal slyšet, že by si ještě jednou rád zahrál s Messim, stejně jako kdysi v Barceloně. Jelikož na této adrese operuje i Luis Suárez, mohlo by se jednat o znovuvytvoření obávaného ofenzivního trojzubce.

Neymar je v poslední době často zraněný. Livesport

Gabonský internacionál se může spokojeně ohlížet zpět, ale jeho kariéra ještě není u konce. Někdejší tvář Dortmundu, Arsenalu, Barcelony či Chelsea aktuálně sídlí ve francouzské Ligue 1, kde hájí barvy Marseille. V minulosti Aubameyang přesun do MLS rezolutně odmítal, postupem času svůj názor přehodnotil.

V jednom z rozhovorů prozradil, že klíčovým faktorem byl tehdy Gareth Bale a jeho úspěch v americké soutěži. Ačkoliv jej se současným zaměstnavatelem pojí kontrakt platný ještě dva roky, mohlo by v nadcházejících přestupových oknech dojít k překvapení.