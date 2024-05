Češky cílí na postup na Euro. Belgie je klíč, tuší fotbalová legenda Haniaková

Už je čas prolomit prokletí. České fotbalistky ví, že právě probíhající kvalifikace Eura 2025 může nasměrovat národní tým na velký turnaj, který v samostatné české historii reprezentace nikdy nehrála. O postup se sice bude bojovat až do října, ale jeden z klíčových zápasů se hraje už v pátek s Belgií v pražském Edenu. Tuší to i bývalá reprezentantka Eva Haniaková (70), která pro Livesport Zprávy nastínila současnou situaci v českém ženském fotbalu.

Ženský fotbal je po celém světě stále sledovanějším odvětvím. Na nedávném světovém šampionátu, který hostila Austrálie a Nový Zéland, byly pravidlem návštěvy nad 40 tisíc fanoušků, finále sledovalo 75 784 diváků. Velké arény umí naplnit ligové ženské soutěže v USA, Anglii, Španělsku nebo Mexiku.

Nyní se o podobnou záležitost bude pokoušet český ženský fotbal. I když v Edenu půjde v pátek hlavně o výsledek. Duel mezi Českem a Belgií může napovědět o tom, kdo v kvalifikační skupině skončí na 3. příčce velmi těžké skupiny.

"Je to klíčový zápas, půjde o to, kdo bude v barážových bojích nasazený a dostane lehčího soupeře. Je to tak 50 na 50, Belgičanky také potřebují bodovat a nemyslím, že mají nějaký špatný tým," tuší ikona českého ženského fotbalu Eva Haniaková. "Ale hrajeme doma a měli bychom toho využít. Přes týmy, které nás porazily, tedy Španělsko a Dánsko se těžko dostaneme, ale třetí místo ve skupině by nám dalo velkou výhodu pro baráž," dodává.

Skupina, kde Češky bojují o postup na Evropský šampionát, opravdu není jednoduchá. Zmíněná dvojice týmů hrála play off posledního mistrovství světa, Španělky se nakonec staly mistryněmi světa. "Ale mně ty dva zápasy kvalifikace přišly velice dobré. Ve Španělsku se prohrálo, ale holky se držely, výsledek 1:3 není vůbec špatný. Mně se ten výkon líbil," říká Haniaková k dubnovému vystoupení na hřišti světových šampionek.

Česká fotbalová reprezentace žen. Profimedia

Opory po Evropě, mládí v Americe

Český národní tým žen už od roku 2017 vede bývalý reprezentační stoper Karel Rada. Není to ale jen o muži, který si v roce 1996 zahrál finále mistrovství Evropy ve Wembley. Kvalitu ženského týmu obohacují zkušenosti, které už řada hráček nabyla při zahraničních angažmá. "Dnes už máme holky ve větších klubech v Evropě, ta doba tomu přeje. Ale také musím říct, že je potřeba trefit ten správný tým, důležité je, aby děvčata pravidelně hrála, tomu tak ne vždycky bylo," říká jedenáctinásobná vítězka české ligy v barvách pražské Slavie.

Dnes najdeme české fotbalistky v AC Milán (Andrea Stašková a Kamila Dubcová), Tottenhamu Hotspur (Barbora Votíková), Seville (Klára Cahynová) nebo Guignampu (Antonie Stárová), reprezentaci Nového Zélandu vede Jitka Klimková. "Je to docela široký záběr, holky jsou po celé Evropě, mě ale těší třeba i taková ta cesta přes Ameriku, kam se vydaly některé mladé holky na univerzity. V USA berou ženský fotbal hodně vážně. Nedávno jsem se o tom bavila s Lucií Chumanovou ze Sparty. Té je sice teprve 17 let, ale vyrazila tam za studiem, a vím, že jí to může hodně pomoci. Brzy se může prosadit i mezi dospělými," těší Haniakovou.

Přijde přes 10 tisíc diváků?

Mistrovství Evropy žen v roce 2025 bude hostit Švýcarsko a představí se na něm celkem 16 zemí. Finále bude hostit stadion v Basileji pro 38 tisíc diváků. Češky by byly rády v pátek v Edenu aspoň za 10 tisíc fanoušků, čímž by byl překonán dosavadní rekord 7488 diváků.

Tolik přišlo na ženský tým v utkání s Bosnou a Hercegovinou v Hradci Králové loni, když se bojovalo o postup do elitní skupiny Ligy národů. "Narovinu, ten termín, není úplně ideální. Je po sezoně a spousta lidí pojede v pátek na chalupy. Ale uvidíme," říká Haniaková která pětimístné návštěvy na zápasech reprezentace pamatuje.

Plakát ženského MS 1988 v Číně. @pitchinvasion

V roce 1988 byl pozván československý tým do Číny na neoficiální mistrovství světa. A byl to velký svátek. Reprezentace tehdy třeba remizovala s týmem USA 0:0 a za Ameriku nastoupila budoucí superstar Mia Hammová, které bylo pouhých 16 let. "A předtím jsme hrály proti Japonsku, přišlo 15 tisíc lidí, všichni v bílých košilích a slaměných kloboucích. Když se naše brankářka – která měla čtyřky prsa – rozeběhla a překopla půlku, tak to bylo jenom "Áaaaaaah! No prostě údiv!" směje se první žena která byla uvedena do Síně slávy českého fotbalu.

"Dnes už je ale ženský fotbal braný hlavně na západě velmi seriózně. Pomáhají tomu média, je to dobře zpracované televizními společnostmi, to za mojí doby takové možnosti ani nebyly. Je prostě vidět obrovský boom. Jen mě mrzí, že ta česká společnost je pořád k ženskému fotbalu trochu přezíravá," povzdechla si Eva Haniaková.

Eva Haniaková se svou hvězdou v Síni slávy FAČR. Profimedia

Ale právě účast na Euru, vůbec první start na velkém turnaji pro zemi, by mohla ženskému týmu v očích českých fanoušků a veřejnosti hodně pomoci.