Expert Křeček k zápasu Slovenska: Rumuni dokonale využili pasáží, kdy byli na míči

Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Dnes půjde hned o dvě utkání, přičemž tím prvním je duel mezi Slovenskem a Rumunskem, který rozebral fotbalový expert a trenér českého národního týmu do 18 let Aleš Křeček (52).

Studio k zápasu Slovensko - Rumunsko. Livesport

Během závěrečného dne skupinové fáze se na fotbalovém Euru rozhodne o postupujících z nejvyrovnanější skupiny E, v níž mají všechny týmy po dvou kolech na kontě tři body. Ve středu od 18:00 se utkají ve Stuttgartu Ukrajina s Belgií a ve Frankfurtu Slovensko s Rumunskem. Remíza dává jistotu účasti ve vyřazovací fázi Belgii, Rumunsku a Slovensku.

Aktuální situace ve skupině E. Livesport

"Statistika držení míče v rámci krátkodobého turnaje neznamená vůbec nic. Rumunsko dokonale využilo chvíle, kdy bylo v předchozích zápasech na míči," poukazuje Křeček na statistiku, ve které byli Rumuni v předchozích dvou duelech vždy pasivnějším týmem.

"Každým rokem se snižuje vzdálenost střelby na branku o zhruba 70 centimetrů a za mě je chyba, pokud budeme hráče nabádat, aby vždy hráli až 'do kuchyně'," říká trenér českého národního týmu do 18 let i v souvislosti s míči, které jsou jako dělané pro střely z větší vzdálenosti.