Do Norska jsme si to nepřijeli užít, ale porvat se o postup, říká asistent trenéra Klokanů Hašek

Do Norska jsme si to nepřijeli užít, ale porvat se o postup, říká asistent trenéra Klokanů Hašek

Fotbalisté Bohemians 1905 se přijeli do Norska porvat o postup do další fáze Evropské konferenční ligy. Na klubovém webu to uvedl asistent trenéra Ivan Hašek (35). Pražany ve čtvrtek v úvodním utkání 2. předkola čeká lídr norské ligy Bodö/Glimt. "Klokani" podle Haška v přípravě ukázali, že proti vysoce kvalitním týmům dovedou obstát.

Vršovický celek si první účast v evropských pohárech od roku 1987 zajistil nečekaným čtvrtým místem v minulé sezoně. "Je to ocenění tvrdé práce, kterou jsme odvedli. Nicméně nechceme, aby zůstalo jen u toho. Nepřijeli jsme si to sem užít, přijeli jsme do Norska porvat se o postup do dalšího kola. To je náš cíl, za kterým si půjdeme," uvedl Hašek.

Bohemians během letní přípravy mimo jiné porazili Partizan Bělehrad 2:0 a chorvatskému Osijeku podlehli 2:3. "Měli jsme čas se na soupeře podívat a nastudovat si ho. Víme, kdo proti nám stojí. O jejich kvalitě toho není potřeba moc říkat. Vedou o parník svou soutěž. Nicméně už na soustředění jsme si zahráli proti vysoce kvalitním týmům a obstáli v nich. I když šlo samozřejmě jen o přípravné zápasy, ale teď nás čeká to, kvůli čemu ten fotbal hrajeme," prohlásil Hašek.

Duel v Bodö, které leží za polárním kruhem, se odehraje na umělé trávě. "Hrát takový zápas na umělé trávě je samozřejmě mimořádné, ale nechceme se na to příliš ohlížet. Umělku máme vyzkoušenou ze zimního období. Zatrénovali jsme si na ní nejen v Praze před odletem, ale vyzkoušeli jsme si i tu na stadionu Aspmyra. Věřím, že si s touto změnou dokážeme poradit," řekl Hašek.

Bodö/Glimt – Bohemians 1905 (27. 7., 18:00)