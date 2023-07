Za nás v Bohemce nechodily výplaty, vzpomíná před návratem klubu do Evropy Sňozík

Za pár hodin skončí pro fanoušky fotbalistů Bohemians ta nekonečně dlouhá doba 37 let, po níž zase své "klokany" uvidí na mezinárodní scéně. Jedna z ikon zelenobílých barev, někdejší gólman týmu Radek Sňozík (47) ovšem v rozhovoru pro Livesport Zprávy vypráví mimo jiné o nedávné době, kdy nad vršovickým klubem visely černé mraky. Teď se však může těšit na dvozápas předkola Evropské konferenční ligy proti norskému favoritovi Bodö/Glimt. "Můj sen je se do Bohemky někdy trenérsky vrátit. Jednou klokan, vždycky klokan," říká hrdě Sňozík, jenž poté, co v klubu pomáhal s mladými gólmany, působí ve Spartě.

V Bohemians jste hrál řadu let, většinou o záchranu v lize. Napadlo vás někdy, že by se klub mohl probojovat do evropských pohárů?

"Bohemku pořád sleduju a vnímám progres, který dělá, nejen co se týče kádru, ale i celkového zázemí a finančního zabezpečení. Jde správným směrem. Přijde mi to jako logické vyústění toho směru, kterým se vydala. Možná se předběhla o rok, o dva, ovšem postup do Evropy je naprosto zasloužený A věřím, že ještě neřekla poslední slovo."

Máte na mysli v pohárech nebo v příští sezoně?

"Spíš v další sezoně. V poháru byla řada možností a Bodö/Glimt je asi nejhorší varianta. Ovšem když jsem sledoval přípravu, trenérovi se daří skvěle poskládat nový tým. Výsledky byly slibné, takže nejsme určitě bez šance ani v poháru. Co se týče sezony, jsem přesvědčený o tom, že tým bude hrát zase v té první šestce."

Hlavně na jaře Bohemians ukázali svou sílu. Můžou hrát o titul?

"Reálně asi ne. Na druhou stranu občas vystřelí týmy jako Leicester nebo Liberec, takže proč by se to nemohlo povést Bohemce? Kdyby měla úplně snový rok, všechno vyšlo a Spartě a Slavii se třeba úplně nedařilo… Není to sice asi úplně pravděpodobné, ale také ne nemožné."

Co ještě klubu chybí do úrovně top týmů kromě stadionu?

"Fotbal je dnes o penězích. A rozpočet Bohemky je, řeknu, třeba desetinový oproti Spartě a Slavii, to musí být někde vidět. V kvalitě kádru, v zázemí… A Ďolíček je problém. Můžeme ho milovat, můžeme si říkat, že to je nostalgie, historie, ale na rovinu do toho moderního fotbalovského prostředí nepatří. Je to ostuda, ne Bohemky, ale města. Že dopustí to, aby stadion takhle vypadal."

Mrzí vás, že ikonický Ďolíček evropské poháry nemůže hostit?

"Mrzí mě to strašně, ale na druhé straně, kdyby se tam hrálo, bylo by to absolutně nesmyslné. Ne kapacitně, ale vůbec. Je to stánek, kde se pohár hrát ani nedá…"

Vrátím se k první otázce. V době, když jste chytal za Bohemians, jste měli úplně jiné ambice, a sice zachránit se v lize. Po pár letech se najednou klokani chystají na prestižní evropské zápasy…

(usmívá se) "Tehdy to bylo o tom přežít do další týdne. Dva, tři měsíce jsme nedostali výplatu, jezdili jsme trénovat všude možně, cestovali jsme po Praze jako cirkus. Abychom řešili nějaké poháry? V té době šlo o holou existenci, stabilitu. Na klub byl uvalený konkurz, byly omezené nákupy i prodeje hráčů… Byly tam konkurenční spory se Střížkovem a další věci. Jsem i rád, že jsem takovouhle strašně těžkou dobu zažil, protože to potom člověka posouvá, nejen fotbalově, ale i v životě. Klukům dneska hrozně přeju, aby si užili ten komfort, který mají. Hezké tréninkové centrum v Uhříněvsi, nemusejí se nikde courat, dostávají pravidelně peníze… Myslím, že se teď mají velice dobře. Je to i žádaná adresa u těch, kteří se nevejdou do kádru ve Spartě, ve Slavii… Dřív řešili Jablonce, Moravu. Dneska chtějí do Bohemky, a to už si může vybírat."

Koho je tenhle posun nejvíc zásluhou?

"Za mě jednoznačně Darka (Jakubowicze, majitele hlavního sponzora klubu – pozn. aut). Ať mu fanoušci občas nadávají, kolikrát proti němu byly transparenty. Ovšem lidé si neuvědomují, že právě on do toho investuje své peníze… Hlavně jemu můžou být vděčni. Samozřejmě tam je důležitá podpora veřejnosti, fanoušků, kteří jsou věrní, dávají peníze ze svého, utrhnou si od pusy, což je fantastické a jedinečné."

A jak důležitý je trenér Jaroslav Veselý?

"Moc se mu nevěřilo a abych se přiznal, i já byl spíš opatrný. Ale přesvědčil i mě. Jsem rád, že tam takovýhle kouč je. S Ivanem Haškem a Luďkem Klusáčkem prošel svět, fotbal venku se dělá úplně jinak. A když to potom dokáže aplikovat v našem prostředí, je to super. Navíc co mám informace od kluků, je to skvělej chlap, baví se se všemi na rovinu. Tohle se v našem fotbale tolik nevidí. Kluci to ocení a vrátí mu to svými výkony na hřišti."