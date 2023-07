EXKLUZIVNĚ: Majitel Fiorentiny o pražském finále EKL a budoucnosti italského fotbalu

Fiorentina si v uplynulé sezoně zahrála dvě velká finále, ani jednou ale neuspěla. V Evropské konferenční lize v pražském Edenu podlehla West Hamu a v italském poháru nestačila na Inter Milán. Jak rozporuplnou sezonu, v níž celku z Florencie unikl postup do pohárové Evropy hodnotí majitel klubu Rocco Commisso (73)? To se dozvěděla italská redakce Livesport Zpráv.

Postoupit do dvou velkých finále v jednom ročníku, to není počin, který se povede každou sezonu. Dvě prohry ale na skvělé výkony týmu vrhají stín. Pro vášnivého prezidenta Fiorentiny bylo vyvrcholení fotbalového roku těžko stravitelným soustem, na prahu své páté sezony v klubu přesto hledí do budoucnosti s optimismem. "Z těch porážek jsem stále zklamaný, ale do budoucna se dívám s důvěrou," uvedl.

Největším zklamáním zůstává pražská porážka v Konferenční lize. "Po utkání s West Hamem jsem byl opravdu rozčarovaný," líčil Commisso. "Musíme se z těchto zkušeností poučit a zapracovat na naší schopnosti úspěšně zvládat zápasy, v nichž jsme herně lepší. Zápas nám ukázal nějaké nedostatky, které se budeme snažit překonat."

"Je ale důležité dívat se dál než na výsledky a uvědomit si cíle, kterých jsme v uplynulé sezoně dosáhli. Skončili jsme na osmém místě v lize, zúčastnili jsme se evropských pohárů a ukázali jsme, že máme talentovaný a stále se zlepšující tým," zdůraznil.

Trenér mužstva Vincenzo Italiano. Profimedia

Fiorentina má za sebou rozporuplnou sezonu. V první polovině se týmu příliš nedařilo, v té druhé ale hráči zabrali a zažili nejlepší půlrok od Commissova vstupu do klubu. Fialky v 19 ligových zápasech získaly rekordních 33 bodů a vyšvihly se do první poloviny tabulky Serie A. "Druhou část sezony považuji za mimořádný úspěch. Vše, co se v ní povedlo, mi dodalo důvěru v to, abych prodloužil smlouvu s trenérem Vincenzem Italianem. Velmi si cením toho, že u nás chtěl zůstat."

Ztráty opor? Žádný problém

Aby byl jeho tým konkurenceschopný, je italský prezident, který zbohatl v Americe, připraven sáhnout do kapsy. V minulosti byla Fiorentina na přestupovém trhu velmi aktivní. Vzpomeňme na dva velké přestupy do Juventusu, který z Toskánska za 135 milionů eur přivedl Dušana Vlahoviče a Federica Chiesu. Vedení Fialek získané finance prozíravě investovalo. Jako náhradu si vyhlédlo dvojici Arthur Cabral, Luka Jovič, která stála pouhých 15 milionů a téměř plně vynahradila produktivitu hráčů, kteří odešli.

Umístění klubu v minulé sezoně. Livesport

"Když se podívám na výkony Vlahoviče a Chiesy a porovnám je s výkony Cabrala s Jovičem, můžeme říct, že jsme udělali výhodný obchod. Čísla nelžou. Naši hráči dokonce nastříleli více gólů než oni," řekl Commisso spokojeně.

Získané peníze by zkušený podnikatel rád investoval do nového stadionu, byrokratická omezení ale otupila jeho ambice natolik, že se rozhodl nechat vše v rukou nejvyšších představitelů Serie A. "O stadionu se už nechci bavit, počkejme, jak rozhodnou povolaní," řekl a upozornil na to, že nové stadiony a infrastruktura jsou tahákem pro širší vrstvy obyvatelstva.

"Modernizace stadionů a infrastruktury je základem pro zajištění solidní budoucnosti italského fotbalu. Bez toho těžko budeme zvyšovat příjmy plynoucí od fanoušků," zdůraznil. "Dnes máme nějakých 100 milionů fanoušků na sociálních sítích, zatímco průměr 20 nejlepších evropských týmů je přes 400 milionů. To je příjem, který nakonec může vést k tomu, že nebudeme schopni přivádět zajímavé hráče," dodal.

Rocco Commisso ví, kudy se vydat. Fabio Russomando

Commisso proto apeluje, aby se ve fotbale spojily veřejný a soukromý sektor, jako je tomu například v USA, Turecku nebo Polsku. Význam vládních investic do modernizace stadionů a podpory konkurenceschopnosti italského fotbalu na mezinárodní úrovni je podle třiasedmdesátiletého miliardáře klíčový.

"Žádám proto vládu, aby se v tomto odvětví více angažovala a vytvořila příznivé prostředí pro rozvoj našeho sportu – fotbal je jedním z největších průmyslových odvětví v naší zemi. Potřebujeme partnerství, abychom Serii A posunuli kupředu," řekl. "Musíme spolupracovat, abychom vytvořili příznivý investiční kruh a zajistili udržitelný růst. Jen tak můžeme konkurovat na mezinárodní úrovni a nabídnout fanouškům to, co si zaslouží."