Juventus se dohodl s UEFA: Nová sezona bude v Evropě bez tradiční značky, hrozila pokuta

Evropská fotbalová unie podle italských médií vyloučila Juventus Turín pro sezonu 2023/2024 z evropských pohárových soutěží. Jak informoval deník Corriere dello Sport, rozhodnutí UEFA přišlo po dohodě s italským klubem.

Sedmý tým posledního ročníku Serie A by tak v předkole Evropské konferenční ligy (EKL) nahradila osmá Fiorentina. Podle médií se Juventus touto dohodou vyhnul vyššímu trestu za finanční machinace. Ve hře byla i pokuta ve výši 20 milionů eur.

V květnu se Italská fotbalová federace (FIGC) rozhodla odebrat Staré dámě 10 bodů, což pro tradiční značku znamenalo sešup v ligové tabulce z druhého místa na sedmé. Klub byl potrestán za nesrovnalosti v přestupech a účetnictví.

V lednu FIGC vyhověla žádosti svých žalobců a turínskému celku původně odebrala 15 bodů. Finanční prokuratura shledala Juventus vinným z řady finančních nesrovnalostí, které klubu ušetřily zhruba 90 milionů eur na platech hráčů. Nejvyšší italský sportovní soud však v dubnu trest zrušil a vrátil případ odvolacímu orgánu FIGC. Na jaře Juventusu hrozilo, že přijde o další body, ale po dohodě s FIGC zaplatil pouze pokutu ve výši 718 tisíc eur.

UEFA mezitím provedla vlastní vyšetřování finančních machinací v klubu. Na začátku sezony udělila turínskému celku pokutu 3,5 milionu eur za porušení finančního fair-play.

Rozhodnutí UEFA nepustit klub do evropských pohárů přišlo jen několik dní před úvodními zápasy. Pokud by se Juventus proti verdiktu odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), případ by se protáhl a tým by mohl v EKL nastoupit. Pokud by však soud potvrdil oprávněnost vyloučení, trest by se přenesl i do dalšího ročníku soutěže.