Fotbalový internacionál Tomáš Ujfaluši (46) věří, že favorizovaná Fiorentina by mohla Plzeň ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy trochu podcenit. Podle bývalého obránce týmu z Florencie je v silách Viktorie uhrát minimálně potřebný bod, který českým klubům chybí k zajištění přímého postupu do Ligy mistrů. Rodák z Rýmařova uvedl, že jako Čech bude fandit Plzni, ale jeho srdce samozřejmě patří i Fiorentině, takže v pohárovém duelu nemůže prohrát.

Itálii si zamiloval, malebnou metropoli Toskánska během čtyřletého angažmá v letech 2004-2008 ještě víc. Populární Fialky z Florencie za ním v poslední době přijíždějí na české území. Loni Ujfaluši v Praze představil před finále s West Hamem v Edenu trofej pro vítěze Evropské konferenční ligy, ve čtvrtek Fiorentina nastoupí ve čtvrtfinále této pohárové soutěže v Plzni.

"Italové už se vidí v dalším kole. Sice jde o pokročilou fázi soutěže, myslím však, že by mohli Plzeň přece jen trochu podcenit podobně, jako nedávno Galatasaray podcenil Spartu," poukázal na duel dvou klubů, jejichž dres během bohaté kariéry také oblékal.

"Viktorka má hodně absencí, uvidíme, jakou sestavu dá trenér Koubek dohromady. Určitě je v jejích silách uhrát aspoň jednu remízu, kterou ještě české kluby potřebují k zajištění přímého postupu do Ligy mistrů. Jako Čech budu samozřejmě fandit Plzni. Mé srdce však patří i Fiorentině, takže vlastně nemůžu prohrát," dodal Ujfaluši.

Do Florencie přišel z Hamburku, po čtyřech sezonách zamířil do Atlética Madrid. "Bylo to úžasné období, Toskánsko je nádherné. Tehdy jsem si dovedl představit, že bych se ve Florencii usadil. Ani do budoucna to nemohu vyloučit, pokud by se jednalo třeba o spolupráci s klubem. Krásné město, ale malé, všude je blízko. Od nás letecky dobře dosažitelné," podotkl.

Stále se do Itálie vrací, už jen proto, aby občas zkontroloval malý hotel s restaurací a bazénkem, který ve Florencii vlastní. "Vedení Viktorie bych pohostit mohl, ale celý mančaft by se k nám rozhodně nevešel. Jsme zaměření spíš na svatby a menší akce, ochutnávky vína na okolních vinicích. Na utkání v Plzni budu, jsem domluvený s Českou televizí na hodnocení. Komentovat ale nebudu, abych se mohl dívat. Před odvetou pak budu v Itálii již od pondělí. Vždycky se snažím objet bývalé spoluhráče, přátel tam mám spoustu," řekl Ujfaluši.

Fiorentina je v Serii A aktuálně desátá. V prvním semifinále Italského poháru porazila Atalantu Bergamo 1:0, v Konferenční lize je znovu ve hře až do závěrečné fáze. "Opravdu se zdá, že to je pohárový tým. Od chvíle, kdy odešel Vlahovič, jí chybí kanonýr, takový skutečný gólový zabiják. Koupili do útoku Argentince Beltrána, ale ještě je mladý. Na druhou stranu, zakončení dokážou rozložit mezi větší počet hráčů. Sedm gólů v lize teď mají Bonaventura a González. Plzeň by mohla uspět přes střed obrany nebo ze standardek. Fiorentina často hraje na velké riziko," konstatoval odchovanec Sigmy Olomouc.

Důležité góly na pohárové scéně dává v dresu Fialek také Antonín Barák, který se po roční pauze nedávno vrátil do reprezentace. "Nevíme přesně, proč z nároďáku vypadl. Chápu však, že mezi ním a trenérem Šilhavým by to mělo zůstat. Důležité je, že je Toni s příchodem Ivana Haška zase zpátky, hned dal krásný gól (kterým zajistil výhru v Norsku). Nesvědčí mu, když má více defenzivních úkolů a je stažený dozadu. Je ofenzivně laděný, jeho ideální místo je pod hrotem. Tam čísla má, dokáže skórovat a rozhodovat zápasy," zdůraznil Ujfaluši, jehož fotbal nadále zaměstnává jako televizního experta, skauta či moderátora reprezentačního podcastu.