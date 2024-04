Livesport Daily #233: Svátek, přijede Fiorentina. Plzeň může zamíchat i bojem o titul, říká Rosa

Pohárová Evropa se nachází ve své čtvrtfinálové fázi a český fotbal má svého zástupce stále ve hře. Český prapor drží plzeňská Viktorka, kterou čeká čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti italské Fiorentině s Antonínem Barákem (29). Západočeský klub prožívá skvělé evropské tažení a během cesty mezi osm nejlepších týmů soutěže ani jednou neprohrál. Kdo patří mezi klíčové muže plzeňského týmu? Co čekat od Fiorentiny? A jak moc ovlivní výkony Plzně v Evropě boj o domácí ligový titul? To všechno jsme probrali s bývalým ligovým hráčem a současným televizním expertem Antonínem Rosou.

Pro celou Plzeň je čtvrtfinále v evropských pohárech velkým svátkem. Do souboje proti italské Fiorentině rozhodně nepůjde v roli favorita, ale svého soupeře bude chtít překvapit. V české nejvyšší soutěži mohou být svěřenci trenéra Miroslava Koubka v klidu, protože sice na druhou Spartu aktuálně ztrácí dvanáct bodů, stejný bodový polštář ale mají Západočeši před čtvrtým Baníkem.

"Plzeň hraje teď v lize roli toho, kdo může pořádně zamíchat bojem o titul. Mají teď primárně nastavenou hlavu na Evropskou konferenční ligu, v koncentraci během ligových zápasů mohou polevit, čehož může Slavia o víkendu využít. Ale nemyslim si, že by trenér Koubek dal volno důležitým hráčům. K rotaci sáhne jen v případě, že uvidí nějaký zdravotní problém, jinak si myslím, že postaví to nejsilnější, co má k dispozici," říká Antonín Rosa.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Potenciální odchody do zahraničí.

Spolupráci realizačního týmu a dvojice Koubek – Trousil.

Styl hry Antonína Baráka.

